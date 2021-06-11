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CHP lideri Kılıçdaroğlu Kutlu Adalı'nın mezarını ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 1996'da öldürülen gazeteci Kutlu Adalı'nın mezarını ziyaret etti.

Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu Kutlu Adalı'nın mezarını ziyaret etti
Kılıçdaroğlu Kutlu Adalı'nın mezarını ziyaret etti
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AA

Kutlu Adalı'nın eşi İlkay Adalı ve ailesiyle birlikte Adalı'nın Lefkoşa'daki kabrine ziyarette bulunan Kılıçdaroğlu, karanfil bıraktı ve dua etti.

Kılıçdaroğlu, burada basın mensuplarına, şunları söyledi:

"Kutlu Adalı'nın katledilişinin üzerinden yıllar geçti, asıl failler bulunamadı. Soruşturma yetersiz. Soruşturmanın yetersiz olduğunu, delillerin yeteri kadar toplanamadığını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de kabul etti zaten. Şimdi asıl failler ortaya çıktı yıllar sonra. Sağlıklı bir soruşturmayı yapmak ve sonuç almak artık Türkiye ve KKTC'deki siyasetçilerin ve savcıların namus borcudur. Hiçbir faili meçhul cinayet kapatılmamalı, üstü örtülmemelidir, failleri yakalanmalı ve cezası verilmelidir. Bunu bekliyoruz, aile bunu bekliyor, yıllardır bekliyor. Failler ortada, biliniyor, katiller belli, biliniyor. Gereğinin yapılması lazım." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, daha sonra Adalı ailesini evinde ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş eşlik etti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in "Gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesi" olayına ilişkin iddialarıyla ilgili 1 Haziran'da soruşturma başlatmıştı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise 2 Haziran'da yaptığı yazılı açıklamada, 1996'da işlenen gazeteci Kutlu Adalı cinayetine ilişkin, "KKTC Meclisinde kurulan Araştırma Komitesinin çalışmaları ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının başlatmış olduğu soruşturmayı büyük bir hassasiyetle yakından takip ettiğimi belirtmek isterim." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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