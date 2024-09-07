CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kasım 2025'te erken genel seçim yapılması çağrı yaptı. Özel, "Bu milletin 5 yıl dayanacak gücü olmadığı gibi bizim de iktidarı 4 yıl daha bekleyecek sabrımız yok. Millet artık CHP'nin iktidar olmasını beklemekte" diye konuştu.

CHP lideri Özgür Özel CHP'nin tüzük kurultayında konuştu. Özel'in açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Partimizin ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerine daha yakınız. Parti 31 Mart'ta 1'inci parti oldu. Herkes iktidar değişsin istiyor. 12 bin 500 liraya geçinmek zorunda olan emeklinin, bir asgari ücretlinin, çiftçilerin, esnafların, atanmayan öğretmenlerin, işsizlerinin ve umutsuz gençlerinin erken seçim istemeleri kadar doğal bir şey yok.

Tüm seçmenlere şunu dedik, bizim adaylarımız yerel seçim adayı, bizim adaylarımız belediye başkan adayları. Görev vereceksiniz hizmetleri devam ettirecekler, özlediğiniz hizmetler sizin kentinize de gelecek. Vereceğiniz oy bir genel seçim oyudur. Oyunuz sarı karttır, biz bunu istismar etmeyeceğiz, dedik. REKLAM Yüzde 38 alınca hepimiz isteriz ki erken seçim çağrısı yapalım. Güvenenleri pişman etme tehlikesi vardı. Geçim olmazsa seçim olur dedik. O günden bugüne AK Parti oy verenleri pişman etti. Bize oy verenlerin de bir pişmanlığı olmadığı görülüyor.