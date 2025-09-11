Habertürk
        Son dakika: CHP'nin İstanbul İl Kongresi iptal talebine ret

        CHP'nin İstanbul İl Kongresi iptal talebine ret

        Ankara 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davayı reddetti.

        Giriş: 11.09.2025 - 13:10 Güncelleme: 11.09.2025 - 13:20
        CHP'nin İstanbul İl Kongresi iptal talebine ret
        Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 08 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi ile 05 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı’nın iptali talebiyle açılan davaları reddetti.

        Mahkeme, İstanbul İl Kongresi’nin iptaline ilişkin başvuruda “pasif husumet yokluğu”, 38. Olağan Kurultay’ın iptaline yönelik başvuruda ise “aynı konuda daha önce açılmış davanın bulunması” gerekçelerine dayanarak davaları usulden reddetti.

        Karara karşı iki hafta içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf yoluna başvurulabilecek.

        Öte yandan, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemiyle; Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde ise 38. Olağan Kurultay’ın iptali istemiyle açılan davaların görülmesine devam ediliyor.

