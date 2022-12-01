Çığlıklar ortaya çıkardı! Biri kız 2 genç ölü bulundu 0:00 / 0:00

DHA

Son dakika... Beylikdüzü'nde bir evde Muhammet Yusug Tekin (20) ile Duygu Unutmaz (19)'ın cesedi bulundu.

DHA'nın haberine göre olay, saat 10.30 sıralarında bir binanın üçüncü katındaki dairede meydana geldi.

ANNE VE AĞABEYİNİN İFADELERİNE BAŞVURULDU

İddiaya göre, Muhammet Yusug Tekin, Duygu Unutmaz'ı silahla öldürdükten sonra yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri yaptıkları inceleme sırasında olay yerinde bir adet boş kovan bulurken Muhammet Yusug Tekin'in anne ve ağabeyi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. Mahalle sakini, "Çocuk kıza, 'Beni istemiyorsan niye geldin' diyor. Sonra kızı çekip vuruyor o sıra kendisi de vuruluyor" diye konuştu. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.