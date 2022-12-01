Çığlıklar ortaya çıkardı! Biri kız 2 genç ölü bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Çığlıklar ortaya çıkardı! Biri kız 2 genç ölü bulundu -Son dakika haberleri
ABONE OL

Beylikdüzü'nde iki genç evde ölü bulundu

İstanbul'da tüyler ürperten bir olay meydana geldi. Beylikdüzü'nde yaşanan olayda, bir evde biri kız 2 genç silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Son dakika: Çığlıklar ortaya çıkardı! Biri kız 2 genç ölü bulundu -Son dakika haberleri
Çığlıklar ortaya çıkardı! Biri kız 2 genç ölü bulundu
0:00 / 0:00
DHA

Son dakika... Beylikdüzü'nde bir evde Muhammet Yusug Tekin (20) ile Duygu Unutmaz (19)'ın cesedi bulundu.

DHA'nın haberine göre olay, saat 10.30 sıralarında bir binanın üçüncü katındaki dairede meydana geldi.

ANNE VE AĞABEYİNİN İFADELERİNE BAŞVURULDU

İddiaya göre, Muhammet Yusug Tekin, Duygu Unutmaz'ı silahla öldürdükten sonra yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri yaptıkları inceleme sırasında olay yerinde bir adet boş kovan bulurken Muhammet Yusug Tekin'in anne ve ağabeyi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. Mahalle sakini, "Çocuk kıza, 'Beni istemiyorsan niye geldin' diyor. Sonra kızı çekip vuruyor o sıra kendisi de vuruluyor" diye konuştu. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: İlyas Salman beraat etti
GÜNDEM İlyas Salman beraat etti
Son dakika haberleri: İstanbul Boğazı 'Castorone' için kapatıldı! - Güncel haberler
GÜNDEM İstanbul Boğazı 'Castorone' için kapatıldı!
Diyarbakır'dan havalanan jetlere ilişkin bilgileri paylaşmıştı! İstenen ceza belli oldu
GÜNDEM Diyarbakır'dan havalanan jetleri paylaşmıştı, istenen ...
Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi için yoğun eğitim
GÜNDEM Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi için yoğun eğitim
YDS ve YÖKDİL sınavları ne zaman yapılacak 2023? Başvuru tarihleri ne zaman başlıyor, sınav takvimi belli oldu mu? 2023 ÖSYM sınav takvimi
GÜNDEM YDS ve YÖKDİL sınavları ne zaman 2023?
Mersin son dakika | Okulda öldürülen Fatmanisa toprağa verildi! - Haberler
GÜNDEM Okulda öldürülen Fatmanisa toprağa verildi!
Otomobilde saldırıya uğrayan genç öldü
GÜNDEM Otomobilde saldırıya uğrayan genç öldü
Hava durumu | Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı! İşte 'sarı' alarm verilen 7 kent! - Hava durumu İstanbul
GÜNDEM Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı! İşte 'sarı' ...
Son dakika: MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu!
GÜNDEM MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu!
Eski SAT'çıların darbe davasında Yargıtay'dan flaş karar - Haberler
GÜNDEM Eski SAT'çıların darbe davasında Yargıtay'dan flaş ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.