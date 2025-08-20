Cumartesi ve Barış Anneleri dinlenecek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 5.kez toplandı. Komisyon toplantısının açılışında konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, "Dün şehit aileleri, gazilerimiz ve onların yakınlarıyla başladığımız görüşmelerimize Diyarbakır Anneleri ile devam ettik. Bugün bu ilk oturumda Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri'ni dinleyerek oturumumuzu sürdüreceğiz" dedi.

Habertürk Giriş: 20.08.2025 - 14:19 Güncelleme: 20.08.2025 - 14:19 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL