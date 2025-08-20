Habertürk
        Cumartesi ve Barış Anneleri dinlenecek | Son dakika haberleri

        Cumartesi ve Barış Anneleri dinlenecek

        Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 5.kez toplandı. Komisyon toplantısının açılışında konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, "Dün şehit aileleri, gazilerimiz ve onların yakınlarıyla başladığımız görüşmelerimize Diyarbakır Anneleri ile devam ettik. Bugün bu ilk oturumda Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri'ni dinleyerek oturumumuzu sürdüreceğiz" dedi.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2025 - 14:19 Güncelleme: 20.08.2025 - 14:19
