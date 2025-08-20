Cumartesi ve Barış Anneleri dinlenecek
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 5.kez toplandı. Komisyon toplantısının açılışında konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, "Dün şehit aileleri, gazilerimiz ve onların yakınlarıyla başladığımız görüşmelerimize Diyarbakır Anneleri ile devam ettik. Bugün bu ilk oturumda Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri'ni dinleyerek oturumumuzu sürdüreceğiz" dedi.
Giriş: 20.08.2025 - 14:19 Güncelleme: 20.08.2025 - 14:19
