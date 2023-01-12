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Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2053 net sıfır emisyon hedefimize doğru yolumuza devam edeceğiz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2053 net sıfır emisyon hedefimize doğru yolumuza devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaynaklarımızı etkin kullanarak 2053 net sıfır emisyon hedefimize doğru yolumuza devam edeceğiz. Yürüttüğümüz çalışmalarda kurumlar arasındaki koordinasyonu, dayanışmayı güçlü tutacağız. Bakanlıklarımızın her biri kendi alanlarına göre destek programları uyguluyor. Her alanda yürütülen bu çalışmaları kıymetli buluyoruz" dedi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2053 net sıfır emisyon hedefimize doğru yolumuza devam edeceğiz
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde, Hedef 2053 Net Sıfır Emisyon "AR-GE ve Yenilik Atılımı" Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"BM İklim Değişikliği Konferansı'nda ele alınan bilim ve aciliyet başlığını taşıması önemlidir. Biz kendi programımıza bağlı kalacağız. Batının kendilerinin dahi uymadığı şartları bize dayatma maharetlerini gayet yakında biliyoruz, AB'nin yasal düzenlemeler yapmaya başladığını görüyoruz.

Kaynaklarımızı etkin kullanarak 2053 net sıfır emisyon hedefimize doğru yolumuza devam edeceğiz. Yürüttüğümüz çalışmalarda kurumlar arasındaki koordinasyonu, dayanışmayı güçlü tutacağız. Bakanlıklarımızın her biri kendi alanlarına göre destek programları uyguluyor. Her alanda yürütülen bu çalışmaları kıymetli buluyoruz.

Önümüzdeki dönemde TÜBİTAK başta olmak üzere kurumlarımızı etkin şekilde değerlendireceğiz. Bilim ve teknolojinin ekonomimize sağladığı yüksek katma değeri ancak bu şekilde temin edebiliriz.

Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun hem tasarımızın hem inşasında en büyük katkıyı sizlerden bekliyoruz. Dijital diyoruz, sürdürülebilirlik, üretim, verimlilik, iletişim, kalkınma diyoruz; hepsinin temelinde bilim var, teknoloji var. Hiçbir alanı boş bırakmadan, ihmal etmeden tüm başlıklarda zirveyi hedefliyoruz.

Milletimizin asırlardır özlemle beklediği gün bugündür. Türkiye Yüzyılı milletimizin asırlık hayallerinin sembolüdür. İnancımızın, medeniyetimizin, tarihimizin etki ve sevgi alanındaki tablonun bize işaret ettiği de budur.

Bugün bilimin, teknolojinin, üretimin önemli merkezlerinden biri haline geldik. Elimizdeki tüm imkanları ve kaynakları tüm insanlığın hizmetine sunacak bir anlayışla hizmet edeceğiz. Elimizdeki bilim, teknoloji, savunma imkanlarını tüm mağdur, mazlumlarla paylaşarak bunu ispatladık. Türkiye çok daha büyük, çok daha geniş bir gönül coğrafyasının insanların kalbinde kök salmış adıdır.

Hedef 2053 Net Sıfır Emisyon "AR-GE ve Yenilik Atılımı"nın önümüzdeki dönemde gücümüze güç katacak hamle olduğuna inanıyorum."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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