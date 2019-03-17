Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya mitinginde vatandaşlara sesleniyor.

CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYIN!

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

120 bin kişiyle İzmir'de mitingimizi yaptık. 31 Mart'ta İzmirin'in istismar siyasetini sandığa gömüp inşallah yeni bir başlangıç yapacağına inanıyorum.

Antalya böyle dik durdukça hiç bir Haçlı bozuntusu aramıza giremez. Öyle seslenin ki Bizans heveslilerinin akılları başlarına gelsin. Biz sadece Allah'ın huzurunda, rükuda ve secdede eğiliriz. Başka hiçbir yerde değil.

17 yıldır vatanımıza olan minnet borcumuzu, milletimize olan vefa borcumuzu ödemek istiyoruz. Biz muhalefet gibi söz değil hizmet üretiyoruz, eser üretiyoruz. Biz herkesin kıyafetine, inancına, hayat tarzına kefiliz.

CHP ne demektir. Çöp Çukur, kötü yapılaşma her şey var.