Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'ya yaptığı konuşmada, "Hep beraber içerideki toplantıyı fazla geciktirmeden, aday tanıtımını yapacağız. Geçen seçimdeki rekoru kırmanız durumunda bizleri çok memnun edeceksiniz. Ordu şanına yakışanı geçen seçimde yaptı, bu seçimde de yapacağına inanıyorum" diye konuştu.

Aday belirleme süreci hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Partimizin genel merkezinde şu ana kadar önümüze konan bütün adaylarda GBT denilen güvenlik soruşturmalarını gerek MİT gerek emniyet istihbarat tepeden tırnağa hepsini inceledik" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Bu seçimde bizler Ordu'da adeta yeniden bir dirilişi ortaya koymak istiyoruz. Birçok şeyler oldu heyelanlar vs. Hükümetimiz anında orada oldu. Bizler 21,5 kat trilyon Ordu'ya yatırım yaptık. Her türlü destekleri verdik. Üniversitesiyle, hastanesiyle her şeyiyle. Bunları vermeye devam edeceğiz. Bunların yer durumu hazır, ihalesini yapıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Ordu aday tanıtım toplantısında konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamasının satırbaşları şöyle:

"Ordu'da bir başka coşku var. Bu coşkuyu heyecanı 31 Mart'a hep birlikte taşıyacağız. Ordu demek eski Türkçe'de şehir demektir. Hem de önemli şehir, öncü şehir demektir. Ordu bugün de bölgemizin ve ülkemizin iftihar kaynağı şehirlerden biri olarak yoluna devam etmektedir. Bu şehir maalesef asırlarca yangınların, depremlerim, toprak kaymalarının pençesinden kurtulamamıştır. Verdiği büyük mücadele sonunda her seferinde yeniden ayağa kalkan ordu bugünlere gelmiştir. Sel, afet oldu, çok önemli bir tarihi köprüyü aldı götürdü. Kısa bir sürede köprümüzü yaparak açılışını gerçekleştirdik. Ordu çevreyolunun Efilli Kavşağı ile Otogar Kavşağı arasındaki birinci kesimi Mart ayında hizmete açıyoruz, ikinci kesimi de 2020'de bitirmeyi planlıyoruz.

Ordumuz kadir tarihi, coşkulu denizi, kadim yaylarıyla çok büyük potansiyele sahip bir şehirdir. Bu şehre aşık olmamak mümkün mü? Ordu'daki kardeşlerimiz olmayınca biz bu dünyayı ne edelim? Siyasi hayatımız boyunca girdiğimiz her mücadelede Ordulu kardeşlerimizi yanımızda bulduk. Bu vesileyle 2001 yılından bu yana teşkilatımızda görev yapmış tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Eylül ayından beri Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Engin Pekintaş ve diğer belediye başkanlarına şükranlarımı sunuyorum. Büyükşehir ve ilçelerde partimizi temsil edecek belediye başkan adaylarımıza muvaffakiyetler temenni ediyorum. Cumhur İttifakı'yla kurduğumuz gönül birliğini hep birlikte yücelteceğiz.

Bakınız, siyasetin bir hasbiliği vardır, bir de hesabiliği ardır. Hasbilik ideal olandır, hesabilik menfaat çetelerinin hakim olduğu yerdir. ne çektiysek hesabi olanlardan çektik. Onlarla yol yürüyemedik, onlar yol ve dava arkadaşı olmadılar. Kimler olabileceğini biliyorsunuz. Bakan oldular, milletvekili oldular, belediye başkanı oldular ama trenden indirler. Bunlar bir daha bu trene binemeyecekler. 'Benim istediğim yok, istediğimi niye yapmıyorsunuz' bu tür şeyler yok. Davayı iktidara taşıyalım, nefsimizi değil. Nefsi ne kadar ayaklar altına alırsak hedefe o kadar çabuk ulaşırız.