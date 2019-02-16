Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'de düzenlenen mitinge katıldı. Erdoğan, burada bir konuşma yapıyor. Erdoğan'ın açıklamaları:
“FATİH’E LAYIK OLAN YÖNETMELİ”
Fatih Sultan Mehmet, Edirne’de dünyaya geldi. Edirne ve ilçelerini Fatih Sultan Mehmet’e layık olanların artık yönetmesi lazım. Fatih Sultan Mehmet o kutlu yürüyüşü buradan başlattı. O yüzden Edirne başka.
“EDİRNE CHP’DEN KURTULACAK”
Edirne bir CHP klasiği olan çöp, çukur, çamur zilletinden inşallah 31 Mart’ta kurtulacaktır diye inanıyorum. Dişe dokunur tek hizmet getirmeden Edirne’nin sırtından inmeyenlerin sonu 31 Mart’ta geliyor.
“SOSYAL DEVLETİ UYGULADIK”
Son 17 yıldır Edirne’ye 15 katrilyon yatırım yaptık. Türkiye’de sosyal devlet ilkesini en yaygın uygulayan AK Parti olmuştur. Edirne’de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, yaşlılarımıza 757 milyon tutarında kaynak aktardık. 5800 konut projesini hayata geçirdik. 153 ata yadigârı eserimizi restore ettik. 400 yataklı Edirne devlet hastanesi ile birlikte toplam 29 sağlık tesisini kazandırdık.
"SEN NEYE KONUŞUYORSUN"
Bay Kemal ne diyor? 'Çiftçi aç, çiftçinin topraklarına el konuldu' diyor. Eline diline dursun. Hangi topraklara el koyduk? 2,6 katrilyon çiftçilerimize tarımsal destek verdik? Bunlar resmi hesaplar. Sen neye göre konuşuyorsun?
KANAL EDİRNE PROJESİ
Edirne'nin içme suyu problemini biz çözdük. Edirne'ye 6 baraj, 31 gölet inşa ettik. 3 baraj ve 3 göletin inşası devam ediyor. Yaptığımız sulama tesisleriyle 454 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. İnşaatı devam eden sulama tesisleriyle, 367 bin dekar araziyi daha sulamaya açacağız. Edirne'yi taşkınlardan korumak için Kanal Edirne Projesi'ni hayata geçiriyoruz. Bu sene içinde devreye alacağımız projeyle Edirne, Meriç Nehri taşkınlarından korunacak."
CARİ AÇIĞA 5 MİLYAR KATKI
Enerjide yerli kaynak kullanımını en üst düzeye çıkarmayı ve dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyoruz. 2017 yılında yerli kaynaklardan elektrik üretimimiz yüzde 45'ti. Bu oran şimdi ne oldu biliyor musunuz? Yüzde 60'ı buldu. Trakya'da mevcut doğal gaz üretimimizi 2 katına çıkaracak 3 milyar metreküp rezerve sahip yeni gaz sahaları keşfettik. Bu rakam, 300 bin hanenin 10 yıllık gaz ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. Bu, cari açığımızın 5 milyar lira azalmasına da katkı sunacak.
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