Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet ve Bröve Takma Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Yurt içinde ve yurt dışında görev yapan peygamber ocağımızın her bir mensubuma sevgilerimi gönderiyorum. Rabbim şehit ve gazilerimizin emaneti olan bu cennete vatana sahip çıkmayı, Türkiye'yi muzaffer ve muvaffak kılmayı, birlik ve kardeşlik iklimini yeşertmeyi hepimize nasip etmesini diliyorum.

2094 komando uzman erbaşımızı tebrik ediyorum. Vazifelerinde üstün muvaffakiyetler diliyorum. Modern, güçlü eğitimle komando erbaşlarımızı hayatın zorluklarına hazırlayan komutanlara teşekkür ediyorum.

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2 hafta sonra birliklerine katılacak en yalçın tepelerde, en derin sularda vatanımıza ve milletimize hizmet edeceksiniz. Ezan dinmesin, al bayrak inmesin diye gerektiğinde anadan, yardan, serden geçeceksiniz.

Bu toprakları al kanlarıyla sulayan bu millet öyle sıradan bir topluluk değildir. Bizler devlet ebet müddet ilkesiyle asırlardır mücadele eden şahsiyetini vahdet ve uhuvvet şuuruyla tahkim eden milletiz. Sancaktarlığını yaptığımız kutlu dava ile temaruz etmiş, bütünleşmiş bir milletin mensuplarıyız.