Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'nde açıklamalar...

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

"ŞU TABLO YARINLARIMIZ İÇİN BİR SÖZ, BUGÜNÜMÜZ İÇİN BİR GÜVENCEDİR"

Yürekleri Türkiye için atan bu evlatlarımızın heyecanına ortak olmaktan ayrı bir mutluluk duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Dereceye giren kardeşlerimiz başta olmak üzere mezuniyet diplomaları alan subay ve astsubayımızın her birini tebrik ediyorum. Bugün üniformalarını vakar, cesaret ve sorumlulukla birlikte kuşanan siz gençlerimizin tek tek alınlarından öpüyorum. Şu tablo kararlılığın resmidir. Şu tablo Türkiye'nin güvenlik duvarıdır. Şu tablo yarınlarımız için bir söz bugünümüz için bir güvencedir. Her birinizle en az aileleriniz en az komutanlarınız, hocalarınız kadar gurur duyuyorum. Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatımızın farklı birimlerinde vazife üstlenecek subay ve astsubaylarımıza Mevla'dan başarılarla dolu meslek hayatı diliyorum. 15 misafir subayımıza da başarı dileklerimi iletiyorum. Memleketlerine döndüklerine ailelerine ve mesai arkadaşlarına bizden selam götürmelerini bilhassa rica ediyorum.

"BİZLER ANADOLU'YA DÜN GELMEDİK" Türkiye Cumhuriyeti geçmişi ve geleneği olan devlettir. Bizler Anadolu'ya dün gelmedik. Tarih sahnesine de dün çıkmadık. Çok geniş bir coğrafyayı adım adım nakış nakış işledik. Asırlar boyunca barışın, huzurun, adaletin sancaktarı olduk. Bizi buradan çıkarmaya çalışanlar oldu, ufkumuzu karartmaya, hürriyetimizi elimizden almaya, kardeşlerimizi bozmaya yeltenenler oldu. Kimi zaman işgal ordularıyla bunu yapmaya çalıştılar, kimi zaman da ülkemizdeki maşalarını harekete geçirmeye çalıştılar. 17-25 Aralık ve 15 Temmuz'da 40 yıl boyunca besleyip büyüttükleri militanlarını üzerimize saldırttılar. Hamdolsun hepsini tek tek püskürttük. REKLAM "ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİN MUKADDES EMANETİNE DÖRT ELLE SAHİP ÇIKTIK" Şehit ve gazilerimizin mukaddes emanetine dört elle sahip çıktık. Son 23 yılda yaşadığımız nice saldırıda bir olduk, beraber olduk, sırt sırta verdik, sonunda vatanımıza göz dikenleri hüsrana uğrattık. Dün tarihimizdeki iki önemli dönüm noktasının yıldönümüydü. Malazgirt Zaferimizin 954. seneyi devriyesini gururla idrak ettik. Büyük Taarruz'un 103. yıldönümünü iftiharla andık. 3 gün sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 103. yıldönümünü coşkuyla kutlayacağız. Biz ülkemizdeki tek parti zihniyetinin temsilcileri gibi tarihimizi 100 sene önceden başlatmıyoruz. Tam tersine tarihimizin tamamını baştacı ediyoruz. Selçuklu ve Osmanlı ile Cumhuriyetimizi karşı karşıya getirmeye çalışan köksüzlere rağmen Anadolu'daki bin yıllık varlığımızın bütün aşamalarını sahipleniyoruz. Bir ağacın kökü ne kadar derinlere inerse, gövdesi de o kadar sağlam olur. Gövdesi ne kadar sağlamsa dalları da o derece geniş ve kuşatıcı olur.

REKLAM "KENDİLERİNİ DEV AYNASINDA GÖREN ZALİMLER MUTLAKA KAYBEDECEK REZİL OLUP GİDECEKLERDİR" Biz kökü de gövdesi de dalları da sapasağlam bir milletiz. Daha nice asırlar boyunca öz yurdumuzda özgürce yaşamaya inşallah devam edeceğiz. Bu topraklardaki bin yıllık varlığımızı daha nice zafer, destanla süsleyecek, gelecek nesillere büyük ve güçlü Türkiye bırakacağız. Bugün Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızda yaşanan zulümler hepimizin yüreğini dağlıyor. Açlıktan karınları sırtlarına yapışmış masum yavruların görüntüleri kalp taşıyan her canlı gibi bizim de içimizi kanatıyor. Mazlum bir halkın soykırıma uğraması karşısında üzülüyoruz, hüzünleniyoruz. Siyonist cinayet şebekesinin katliamlarına bu kadar devam edebilirse elbette hepimizi hüzünlendiriyor. Kendilerini dev aynasında gören zalimler mutlaka kaybedecek rezil olup gideceklerdir. Masumların oluk oluk akan kanlarında hiç şüphe yok ki o kanları dökenler de boğulacaktır. Cenab-ı Allah zalimlerin hesabına yarına bırakır ama yanlarına bırakmaz. Her gün kameralar önünde kalleş kurşunların ve bombaların hedefi olan Filistinli kardeşlerimizin hesabı eninde sonunda sorulacaktır.