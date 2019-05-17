Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul muhtarlarıyla iftar programında konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Muhtarlık seçimlerin de belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği seçimlerinden ayrılmasında yarar var. Muhtarlık seçimlerinin belediye başkanlığı seçimlerinden önce veya sonra yapılmasının her iki seçimin daha sağlıklı yürümesini temin edecektir. Muhtarlarımızın özlük haklarının yanında silah dediniz, silah da verdik, hem de geri iade edilmemek üzere. İçişleri Bakanlığımız bünyesinde Muhtarlık Bilgi Sistemi'ni de biz kurduk. Bu muhtarlık müeessesine verdiğimiz önemin bir ifadesidir. Valilerimize, kaymakamlarımıza ve belediye başkanlarımıza muhtarlarımızla yakından ilgilenmeleri konusunda kesin talimatlarımız var. İnşallah önümüzdeki dönemlerimizde sizlerle el birliği içinde çok daha büyük hizmetlere beraberce imza atacağız.

"KASITLI VE SEHVEN YAPILMIŞ ÇOK CİDDİ YANLIŞI ORTAYA ÇIKARDIK"

YSK'nın İstanbul seçimlerine yenilenmesine karar vermesi hiç şüphesiz sizin için de gündem maddesidir. Seçimlerin verilmesi kararının niçin yenilendiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Sandık kurulu başkanı ve bir üyesinin kamu görevlisi veya memur olması şartı getirilmiştir. Herhangi bir işçi, sözleşmeli veya farketmez sandık kuruluna başkan olamaz veya ikinci bir üye olamaz. Niye? Çünkü memur olması şart. 657 sayılı kanunla ilgili bir memur. İlk seçim kurulları, sandık kurulu memur üyelerinin listelerini partilere vermediği için 24 Haziran 2018'de seçimlerinde bu kuralın ne derece uygulandığını bilmiyoruz. Bu konudaki sorunu 31 Mart seçimlerinde büyükşehir seçimlerinde aradaki farkın azalması sebebiyle mercek altına alınca tespit ettik. İnceleme ve araştırmalarımızda sadece sandık kurulu üyeleriyle ilgili usulsüzlüğü belirlemekle kalmadık kasıtlı veyla sehven yapılmış pekçok yanlışı ortaya çıkardık.

"BİR ŞEYLER ÇALINMADI MI? 16 BİN OY ÇALINDI"

Toplamda 42 bine tekabül eden 123 sandık ortaya çıkmıştır. Bugün itibarıyla artık 123 sandıktaki 42 bin oyun akıbetinin tespiti mümkün değildir. Çünkü oylar çağıldı. Aradaki farkın 13 binlere düşmüş olmasını da kendileri de itiraf ediyor. 29 binden 13 bine kadar iniyor. Burada bir şaibe yok mu? Bir şeyler çalınmadı mı? 16 bin oy çalındı. Öyleyse yenilenmesi şartına buna benzer birçok usulsüzlükler sebebiylhe YSK haklı olarak seçimin yenilenmesi kararını vermiştir. YSK'nın kararı sadece sandık kurulu üyelerinin usulüne uygun atanmamış olmasına dayanmıyor. Kurul kararını verirken hem bu durumu hem de sandıklardaki usulsüzlükleri dikkate almıştır. Buna karşılık aynı kurul AK Parti olarak bizim Büyükçekmece, MHP'nin Maltepe'yle ilgili itirazlarımızı reddetmiştir. Biz bu kararı saygıyla karşıladık.

"CHP'DEN MAZBATANIN ALINIP AK PARTİ'YE VERİLMESİNİ İSTEMEDİK"

26 ilçenin her birinde ilçe belediye başkanlığında sonucu değiştirmeyen oylar büyükşehirde toplandığında seçimin neticesini tersine çevirebiliyor, mesele bu. AK Parti olarak biz de tüm itiraz sürecinin büyükşehir oylarındaki gördüğümüz sorunlar üzerinden devam ettirdik ve neticeye ulaştık. Büyükçekmece'deki mücadelemiz ise maalesef olumsuz sonuçlandı. Büyükşehir'de seçimin yenilenmesini gerektirecek delillere ulaşan YSK Büyükçekmece'de böyle bir sonuç çıkarmadı. Bu kararı eleştirebiliriz ama sonuca teslim oluruz. Nitekim öyle yaptık. Muhtarlarımız sandığın ne anlama geldiğini, sandıkta tecelli iradeye sahip çıkmanın ne anlama geldiğini çok iyi bilir. Biz CHP adayından mazbatanın alınıp AK Parti'li adaya verilmesini istemedik. Böyle bir şeye rıza göstermeyiz.