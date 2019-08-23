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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda konuşuyor.

Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda konuşuyor.

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Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bundan tam 18 yıl önce 2001 Ağustos ayında AK Parti'nin kuruluşunu milletimize ve tüm  dünyaya ilan etmiştik. Öncelikle kuruluşundan bugüne kadar AK Parti'nin tüm kademelerinde bu davaya gönül vermiş, hizmet etmiş, katkı sağlamış, görev almış, partimize oy vermiş tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Ahirete irtihal etmiş kardeşlerimize Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Her yıl dönümü önemlidir ama 18. yıldönümü ayrıca önemlidir. Bu yaş hukukumuzda bireylerin siyasi, ekonomik ve sosyal alanda rüştlerini ispat edişlerinin ifadesidir. Kadim davamız ile milletimize hizmet aracı gördüğümüz siyasetimiz ve onun yüce bir çatısı olarak kabul ettiğimiz AK Parti hamdolsun 18 yaşına ulaştı.

"BURADAN AYRILANLARIN ESAMİSİ OKUNMAMIŞTIR, OKUNMAYACAKTIR"

Partimiz müktesabatı ve kadrolarıyla yeni safhaya geçmiştir. AK Parti kuruluşunda gençlik kurullarında göreve başlayan erkek veya kız evlatlarımız milletvekillerimiz, ilçe, il başkanlarımız olarak görev yapıyor. Liseli ve üniversiteli gençlerimiz de bayrak yarışında inşallah yarın aynı görevleri devralacaklardır. Ana kademe, kadın kolları, belde, ilçe, il teşkilatlarımızda görev alan arkadaşlarımızla aynı veya farklı görevlerde devam ediyoruz, devam edeceğiz. Elbette bu uzun kutlu yolculukta davanın yükünü kaldıramayanlar, çeşitli sebeplerle yolunu kaybedenler olmuştur. AK Parti bugün de inşallah yarın da hep dimdik ayakta olacaktır. Bu kutlu çatı altından ayrılanlar hiçbirinin esamisi okunmamıştır şimdiden sonra da okunmayacaktır.

 

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