Rusya ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Erdoğan "Su-35 ve Su-57" uçakları ilgili soruya "Niye olmasın boşuna gelmedik buraya" ifadelerini kullandı.

- Münbiç'te benzer oyalamaya asla izin vermeyiz.

- İdlib'deki 12 gözlem noktamız görevlerini sürdürecek.

- Sınırda her an her şeyi yapabilecek durumdayız.

- Bölgede yeni bir insani krizie izin vermeyiz