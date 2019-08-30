Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde verilen resepsiyonda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahraman güvenlik güçlerimiz, ülkemiz içindeki sarp dağlardan şehirlerin karanlık dehlizlerine, yurt dışında teröristlerin yuvalandığı inlere kadar bölgemizin tamamını adeta hallaç pamuğu gibi atıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Irak'ta, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de ve coğrafyamızın dört bir yanında verdiğimiz mücadelenin tek bir gayesi öncelikle Türkiye Cumhuriyetinin haklarını savunmak, bunun yanında dost ve kardeş halkların güvenliklerini de temin etmektir. Bizim kimsenin tek karış toprağında gözümüz yoktur. İstiklal ve istikbalimize yönelen tehditlere de tahammülümüz olamaz. Dünyanın neresinde bir mazlum zulüm altındaysa orada olmak, inancımızın, kültürümüzün bir gereğidir. Sınırlarımızın ötesinde milyonlarca insanın hayatı tehlike altndaysa, bizim huzur içinde yaşamamız mümkün değil" dedi.

Erdoğan, "Türkiye 82 milyon nüfusunun çok ötesinde bir etki alanına sahip olmuştur. Hedeflerimize birer birer ulaşacak, yeni zaferleri hep birlikte milletimize armağan edeceğiz. Ülkemizde birileri yine aynı hesapların peşinde. Türkiye sınırları boyunca kahramanca mücadele veriyor. Türkiye siyasi, ekonomik olarak kuşatılmaya çalışıyor. Bazıları kendi pastalarını büyütmek için hasımlarının değirmenine su taşıyor. Ne mandacılar ne çapulcular kazanmıştır. Kazanan milletimizin İstiklal mücadelesi olmuştur. Bugün de kim nerede saf tutarsa tutsun kazanan milletimiz olacaktır. Hiç endişeniz olmasın. Hep birlikte Türkiye oldukça zafer bizimle beraber olacaktır." şeklinde konuştu.

CİNER MEDYA GRUBU RESEPSİYONDA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 30 Ağustos resepsiyonuna Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ (ortada) grup yöneticileri ile birlikte katıldı. Soldan sağa: Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Ali Can Türkoğlu, Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Selçuk Tepeli, Haberturk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas.