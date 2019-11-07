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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macaristan’da Başbakan Viktor Orban ortak basın toplantısı düzenliyor

Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macaristan’da Başbakan Viktor Orban ortak basın toplantısı düzenliyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Sayın Başbakan değerli dostum. Saygıdeğer bakanlar, kıymetli basın mensupları sizleri şahsım ve heyetim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Bugün bu vesile ile yaptığımız görüşmelerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Gerek dar çerçevede gerek heyetler arası yapmış olduğumuz görüşmelerin ve en sonunda 10 maddelik bir anlaşmayla noktayı koyduğumuz bu görüşmelerin her iki ülke arasında hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

"10 BELGEYLE İLGİLİ İŞBİRLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRDİK"

Gerek bakan arkadaşlarımızın birbirleriyle yaptıkları ile görüşmeler gerekse bizim sayın Başbakan ve Dışişleri Bakanlarımızla birlikte yaptığımız görüşmelerin gelecek için çok ciddi neticeler vereceğine inanıyorum. İşbirliğimizin ilerletilmesi için atılabilecek adımların neler olduğu üzerinde durduk. Siyasi, askeri, güvenlik ve göç konusu zaten en önemli adımlardan bir tanesi. Ekonomik, ticari, kültürel alanlarda neler yapabileceğimizin üzerinde ısrarla durduk. Eğitim, kültür, karayolu taşımacılığı, sosyal alanda imzaladığımız 10 belgeyle ilgili ilişkilerimizi güçlendirdik. Ticaret hacmimizi 6 milyar dolar seviyesine çıkarmak için sayın Başbakanla aramızda bir irade birliği var.

"ORTAK TARİH VE KÜLTÜREL MİRASIMIZDA ÖRNEK İŞBİRLİĞİ"

Sayın Başbakan Afrika'da atılabilecek adımlar üzerinde durdular. Macar makamlarının da ben işadamlarımıza gereken her türlü kolaylığı yapacağına inanıyorum. Aynı şekilde Türkiye olarak biz de Macar müteşebbislere her türlü kolayllığı sağlamakta kararlı olduğumuzu ifade etmek isterim. Savunma sanayi alanında önümüzdeki dönemde çeşitli projeleri hayata geçirmekte kararlıyız. Ortak tarihi kültürel mirasımızın korunmasında Macaristan'la örnek bir işbirliğimiz mevcut.

"BARIŞ PINARI'NA VERDİKLERİ DESTEKTEN ÖTÜRÜ TEŞEKKÜR ETTİ"

Maarif Vakfı'na verdikleri destek için sayın Başbakana teşekkür etmek isterim. Macaristan'ın ülkemizin AB sürecine sağladığı destek bizim için ziyadesiyle kıymetlidir. Sayın Başbakanın bu konuda vermiş olduğu desteğe her zaman için müteşekkirim. AB'nin son  dönemde ülkemize karşı izlediği tutum şüphesiz ki yapıcı olmaktan uzaktır. Birllik bu tutumuyla esasen kendi çıkarlarına zarar veriyor. Türkiye'nin tam üyeliğinin birliğe katacağı değerin layıkıyla kavranması gerekiyor. Görüşmelerimizde sayın Başbakana Barış Pınarı harekatına verdiği destekten dolayı şükranlarımızı ifade ettim.

"MACARİSTAN'IN TERÖRLE MÜCADELEMİZE VERDİĞİ DESTEK"

Biz bugüne kadar aramızdaki dayanışmanın gereği olarak bu süreci sabırla atlattık. Ve şu anda yine bir güvenli bölge ihdası için çalışmalarımızı yapıyoruz. Atmak istediğimiz adım bizdeki bu mültecilerin kendi evlerine, topraklarına dönmesini sağlamaya yöneliktir. Geçenlerde BM Genel Sekreteri İstanbul'dayldı, kendisiyle görüşme yaptık. Bir uluslararası dönorlar toplantısı yapmak suretiyle bir adım atalım d edik. Kendisi bize çalışma sözünü verdi. Bundan sonraki süreci Dışişleri Bakanım bizzat yakından takip edecektir. Macaristan'ın terörle mücadelede gösterdiği ittifak dayanışması stratejik ortaklığımızın ne kadar derinlere dayandığını göstermiştir.

"ŞİMDİ EN SON 13 TANE YAKIN ÇEVRESİNİ YAKALADIK"

Bazı stratejik ortaklırın terör örgütleriyle yaptıkları görüşmeler var. Bunlar bizi ciddi manada üzmüştür. Uluslararası terörle mücadelede NATO üyelerinin böyle bir görüşmeyi yapması affedilebilir değildir. DEAŞ'a karşı dünyada Türkiye'den çok daha güçlü bir tavır koyan ikinci bir ülke yoktur. En son Bağdadi'nin ablasını Azzez'de eşiyle beraber yakaladık, şu anda bizde. Aynı şekilde eşini yakaladık bizde. Şimdi en son 13 tane en yakın çevresini yakaladık ve onlar da şu anda elimizde. Biz DEAŞ'la mücadeleyi böyle veriyoruz ve kararlıyız.

 

 

 

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