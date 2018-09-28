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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan - Merkel toplantısında gerginlik!

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Berlin'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier tarafından askeri törenle karşılandı. Daha sonra Almanya Başbakanlık binasına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angela Merkel ile bir araya geldi. İki lider baş başa görüşmelerinin ardından FETÖ, ikili ilişkiler, PKK ve basın toplantısına akredite olup, daha sonra katılmaktan vazgeçen gazeteci Can Dündar hakkındaki sorulara yanıt verdi. Bu sırada ilginç bir olay yaşandı. Bir basın mensubu, Erdoğan-Merkel konuşması sırasında dışarı çıkarıldı

28.09.2018 - 15:31 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’deki temaslarının ardından dün Almanya’ya gitmiştri. Dün Almanya’daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir arayan gelen ve resmi temaslarına bugün başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier tarafından Bellevue Sarayı’nda askeri törenle karşılandı. Ardından liderler ikili görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Steinmeier ile görüşmesinin ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel ile baş başa görüştü ve ortak basın toplantısı için basın mensuplarının karşısına geçtiler. İki lider açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özellikle, basın toplantısına akredite olduktan sonra katılmama kararı alan gazeteci Can Dündar konusu hem Türkiye hem Alman basının gündeminde oldukça fazla yer almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Can Dündar hakkında yöneltilen soruya;  "Türk yargısı bırakılması gerekli olanları zaten tutuksuz yargılanmak üzere de olsa bırakmıştır. Hatta hiç ona gerek kalmadan bırakılması gerekeni de bırakmıştır. Son söylediğiniz kişiye gelince, önce Can Dündar’ın bir ajan olduğunu, devletin sırlarını ifşa etme durumunda olan bir kişi olduğunu ve bunun Türk yargısı tarafından 5 yıl 10 ay mahkum edildiğini biliyorsunuz. 5 yıl 10 aya mahkum olan bir kişi aradaki bir boşluğu fırsat bilerek kaçarak Almanya’ya gelmiştir. Şu anda bu kişi Türk yargısına göre mahkumdur ve 5 yıl 10 ay mahkumiyeti vardır. Ajandır. Devletin sırlarını ifşa etmiştir. Hiçbir ülkede devletlerin sırları ifşa edilmez. İfşa edilmesi suç teşkil eder” yanıtını verdi.

Basın toplantısı sırasında ilginç bir an yaşandı. İki lider ortak açıklamada bulunurken, bir kişinin korumalar tarafından dışarı çıkarıldığı görüldü. Avrupa Postası'nda gazeteci olarak çalıştığı iddia edilen ve "Gazetecilere özgürlük" yazan tişört giyerek slogan atan Adil Yiğit'in üzerine görevliler tarafından zorla çıkarıldı. Bu görüntü karşısında Erdoğan ile Merkel'in şaşkınlığı ve birbirlerine bakmaları da dikkat çekti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Berlin'de Neue Wache Anıtını ziyaret ederek anıta çelenk bıraktı. 

 

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