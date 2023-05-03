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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'den sesleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Mitingi'nde vatandaşlara sesleniyor. Konuşmasında, "14 Mayıs büyük ve güçlü Türkiye idealinin ilk adımı olacaktır. 14 Mayıs Türkiye Yüzyılının başlangıç noktası olacaktır" diyen Erdoğan, "Size layık olmak için canla başla mücadele ettik. Gecemizi gündüzümüze kattık. Hep eser ve hizmet siyaseti yaptık" ifadelerini kullandı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'den sesleniyor
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Mitingi'nde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; "Rabbime hamd olsun şu muhteşem katılıma bakın. Bu 14 Mayıs'ın müjdesidir. Bunun için sandıklar patlıyor mu. 14 Mayıs'ta da İnşallah bu muhteşem müjdeyi Rize'den alacağız. Heyecanınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Rabbime sizlerle yol yürüme imkanı verdiği için hamd ediyorum.

"NİCE YATIRIMI ÜLKEMİZE BERABER KAZANDIRDIK"

Bizden önceki 70 yılda yapılamayan eserleri 21 yıla sizlerle beraber sığdırdık. Ülkemizi nice fırtınalardan güvenli kıyılara beraber çıkardık. Havalimanlarından köprülere nice yatırımı ülkemize beraber kazandırdık. Rize Artvin Havalimanı da şehre ayrı bir güzellik katıyor.

"YEP YENİ BİR DESTAN YAZMAYA HAZIRLANIYORUZ"

Şimdi sormak lazım bay bay Kemal sen ne yaptın. Bunlar bizim ülkemize olan hizmet aşkımızın sadece birer örneği. Şimdi yep yeni bir destan yazmaya hazırlanıyoruz. Bunun adı şahlanış dönemidir. Bunun adı Türkiye Yüzyılı'dır. Öyle bir ses verin ki tüm Türkiye'den işitilsin, Pensilvanya'dakilerin kabusu olsun, Kandil'dekilerin dizlerinin bağı çözülsün. O zaman 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi diyor muyuz. 14 Mayıs büyük ve güçlü Türkiye idealinin ilk adımı olacaktır. 14 Mayıs Türkiye Yüzyılının başlangıç noktası olacaktır.

"HEP ESER VE HİZMET SİYASETİ YAPTIK"

Siz bize güvendiniz biz de sizin için aşkla çalıştık. Size layık olmak için canla başla mücadele ettik. Gecemizi gündüzümüze kattık. Hep eser ve hizmet siyaseti yaptık. "

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