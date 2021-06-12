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HaberlerGündemSon dakika: Dardanel Türkiye-İtalya maçı ile ilgili paylaşımı nedeniyle özür diledi
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Dardanel özür diledi

Ton balığı ürünüyle bilinen Dardanel, Türkiye-İtalya Euro 2020 maçı öncesi büyük tepki toplayan cinsiyetçi paylaşımı nedeniyle özür diledi. Firmadan yapılan açıklamada "Bu paylaşımı hazırlayan kurumlar ile de ilişkilerimizin sonlandırılacağını kamuoyuna saygı ile bildiririz" denildi

Son dakika: Dardanel Türkiye-İtalya maçı ile ilgili paylaşımı nedeniyle özür diledi
HABERTURK.COM

A Milli Futbol Takımının İtalya ile oynadığı Euro 2020 maçı öncesinde yaptığı paylaşımla büyük tepki toplayan Dardanel, özür diledi. Firmadan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"11 Haziran tarihinde sosyal medya hesaplarımızda yapılan paylaşımdan dolayı, başta kadınlarımız olmak üzere tüm kamuoyundan özür diliyoruz.

Dikkatimizden kaçan ve kurum kültürümüzü hiçbir şekilde yansıtmayan bu paylaşımı hazırlayan kurumlar ile de ilişkilerimizin sonlandırılacağını kamuoyuna saygı ile bildiririz.

Kadın çalışanlarımızın emeği ile bugünlere gelmiş bir firma olarak şu andan itibaren, iletişimimiz ve sosyal sorumluluk girişimlerimizde, bu bilinci yerine getirmek için çok daha fazla çalışacağız."

Dardanel'in bu paylaşımı tepkilerin ardından kaldırılmıştı.
Dardanel'in bu paylaşımı tepkilerin ardından kaldırılmıştı.

Firmanın yayınladığı &ouml;z&uuml;r mesajı.
Firmanın yayınladığı özür mesajı.

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