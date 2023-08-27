Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem oldu
Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 06.09'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının 57,6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi
Ege Denizi'nde saat 06.09'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AA'nın aktardığı; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Muğla'nın Datça ilçesinin 33,46 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 57,6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.