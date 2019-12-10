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Terör örgütü PKK’nın kapılarını açıp serbest bıraktığı hapishanelerden kaçan yabancı teröristler, dünyanın gündeminden düşmüyor. Yakalanan yabancı teröristleri ait oldukları ülkelere geri gönderme çabasının bir parçası olarak Türkiye, Suriye’ye İngiliz gençlerini çeken, “ DEAŞ üyesi çöpçatanı” Fransa’ya geri gönderdi. Fransa’nın Terör Analiz Merkezi (CAT) tarafından teslim alınan 25 yaşındaki Tooba Gondal’ın teslim alınan diğer teröristlerden ayrı ve özel bir sorgulamaya tabi tutulduğu öğrenildi.

FRANSIZ İSTİHBARATI ONU İZLİYORDU

Fransa’ya iade edilen 11 DEAŞ’lı kadınlardan ikisi hakkında tutuklama kararı olduğu ve yakın zamanda hakim karşısına çıkacakları bilgisini paylaşırken; diğer ikisinin ise polis tarafından araştırıldığı ve gözaltına alındığı ifade edildi. Çocukların ise polis gözetimine alındığı kaydedildi. Ancak teslim edilen 11 kişi içinde yer alan Tooba Gondal'ın, Fransa’nın ve İngiliz istihbaratının dikkatle takibinde olan bir isim olduğu ortaya çıktı.

İNGİLİZLER DE SORGULAMAK İSTİYOR

Gondal’ın sorgusuna İngiliz istihbaratının da katılmak istediği öğrenilirken, Fransa’dan henüz bir kabul gitmediği belirtiliyor.

Diplomatik ve güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Londra’nın doğusunda yer alan Walthamstowlu olan Gondal'ın, sorgulamayı beklediği süre içerisinde özel koşullarda gözaltında tutulduğu belirtildi.

İNGİLTERE KABUL ETMEDİ

Fransa doğumlu olan Gondal, küçük yaşta Londra’ya geldiği ve İngiliz oturumuna sahip olduğu tespit edildi. Gondal İngiltere’ye gitmek istedi ancak İngiltere, ailesi Londra’da yaşan Gondal’ı kabul etmedi.

GENÇ KIZLARI KANDIRIP DEAŞ'A KATIYORDU

Gondal'ın, kadınları Suriye’ye gelmeleri ve DEAŞ savaşçıları ile evlenmeleri konusunda kandırarak terör örgütü için “çöpçatanlık” yaptığı belirlendi. Diğer taraftan bazı gençlerle de doğrudan sosyal medya üzerinden irtibat sağlayan kadın olduğu tespiti yapıldı. Türk güvenlik kaynaklarının muhatapları ile yapılan çalışmalarda Gondal’ın kandırıp Suriye’ye götürdüğü kişiler arasında en son Bethnal Green’den öğrenci Shamima Begum olduğu belirlendi.

BİR EŞİ İNGİLİZ ÖTEKİ EŞİ RUS

Gondal'ın sosyal medyayı, burka giydiği ve elinde tüfek tuttuğu görüntüleri paylaşmak için kullandığı tespit edilirken, üç yaşındaki oğlunun ise İngiliz babasından vatandaşlık hakkı var. Bununla birlikte 18 aylık kızının babasının ise Rus olduğu tespit edildi. Fransa ile Türkiye arasındaki 2014 Anlaşması'na göre Paris, Türkiye’den gelen Suriyeli cihatçıları geri alacak ve ülkesinde hapsedecek. Böylece 300 kadar Fransız vatandaşı 5 yıl içerisinde ülkesine gönderildi.