Tartıştığı eşine ekmek bıçağıyla saldırdı 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Pakize G., tartıştığı eşinin ekmek bıçaklı saldırısında yaralandı

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Fatih Mahallesi 933 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, Öner G. (45) ve eşi Pakize G. (43) evlerinde bilinmeyen nedenle tartıştı. Ardından Öner G., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşinin üzerine yürüdü. Pakize G., eşine karşı koymaya çalışsa da başından ve karın boşluğundan aldığı bıçak darbeleri ile yere yığıldı.

Evden gelen sesleri duyan komşuları, durumu hemen polise bildirdi. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayda eşinin karşı koyduğu sırada ellerinden hafif şekilde yaralanan Öner G., ayakta tedavi edildikten sonra gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Öner G.'nin işlemleri sürüyor.