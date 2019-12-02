DHA

Uşak'ta, dün saat 08.40 sıralarında Uşak Bireylül Sanayi Sitesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Demir doğrama dükkanında işçi olarak çalışan Fatih Gündoğan (36),işyerlerindeki sobayı yakmak istedi.

ÜZERİNDEKİ KIYAFET TUTUŞTU

DHA'da yer alan habere göre Gündoğan’ın tutuşturmak için tiner döktüğü soba aniden alev aldı. Üzerindeki kıyafetleri tutuşan Gündoğan, yanarak yaralandı. Gündoğan’ın üzerindeki alevleri, çevredeki esnaf vatandaşlar ve mesai arkadaşları söndürdü.

VÜCUDUNUN YÜZDE 70'İ YANDI, DURUMU CİDDİ

Elinde ve vücudunun belirli bölgelerinde yüzde 70 yanıklar meydana gelen Gündoğan, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gündoğan’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.