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        Haberler Gündem Politika Son dakika: DEM Parti'den 'İmralı' için başvuru | Son dakika haberleri

        DEM Parti'den 'İmralı' için başvuru

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan'la görüşmek için bugün Adalet Bakanlığı'na başvuracağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 13:49 Güncelleme: 26.11.2024 - 13:49
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        DEM Parti'den 'İmralı' için başvuru
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'a yönelik çağrısına yanıt verdi. Bakırhan, DEM Parti Eş Genel Başkanları olarak Abdullah Öcalan ile İmralı’da görüşme talebiyle saat 14:00’te bakanlığa başvuru yapacaklarını açıkladı.

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında açıklamada bulundu

        Bakırhan, partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, "MHP her sözünün arkasında. İmralı'yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz" sözlerine yanıt verdi.

        Bakırhan yaptığı açıklamada, "Bugün de konuşuldu bizden önce MHP grubunda. Ama emin olun biz hazırlıklarımızı yapmıştık. Demek ki çözüme dönük akıl bazen aynı işliyor. Biz Tülay eşbaşkanımızla birlikte İmralı’da Sayın Abdullah Öcalan’la görüşmek için bugün Adalet Bakanlığı'na başvuracağız" dedi.

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