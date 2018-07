Geçtiğimiz gün Atina'ya gideceğini açıklayan Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından hastanede yaptığı paylaşımla takipçilerini korkuttu.

Kolunda serum olduğu görünen güzel manken, bu paylaşıma “Atina yerine hastaneye uçtum, tonsilit (Bademcik İltihabı) olmuşum” notunu düştü.







DENİZ AKKAYA KİMDİR?

Deniz Akkaya, 3 Ağustos 1977 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen Kayserilidir. İlkokul eğitimini Faik Reşit Onat İlkokulu’nda tamamlayan Akkaya, ortaokulu Bilge Kaan Lisesi'nde, liseyi de Semiha Şakir Lisesi'nde bitirdi.

Lise eğitiminden sonra İstanbul Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümünü kazanan Akkaya, mankenlik kariyerine 1997'de "Best Model of Turkey Yarışması" birinciliği ile başladı. Aynı sene düzenlenen "Miss Grace of the World" yarışmasında da dördüncü seçildi.

Deniz Akkaya, 1996 yılında şarkıcı Nihat Doğan’ın "Maçoyum Ben" klibinde oynamıştır.

Yıldırım Mayruk, Cemil İpekçi gibi, sektörün ünlü kişi ve markalarıyla defile, tanıtım ve organizasyonlarda çalıştı. Defile ve modelliğin yanı sıra dizi oyunculuğu ve sunuculuk da yapan Akkaya, Okan Bayülgen, Erdal Acar, Ali Rıza Özderici, Murat Aslan, Uğur Kozanoğlu, Koray Kasap, Murat Cevahir, Gökhan Çil, Teoman, Yılmaz Erdoğan, Faik Ergin, Berent Aydemir, Mehmet Söğütlüoğlu, Levent Penso, Ali Dinçer, Ferda Anıl Yarkın, Aşkın Topallar, Yavuz Bingöl, Engin Yakut, Kargo Koray, Alican Ulusoy, İgal Erbaş, Emre Ergani, Cem Yılmaz, Tamer Karadağlı, Borsacı Volkan Akçıray gibi ünlü isimlerle yaşadığı aşklarla uzun süre gündemde kaldı.

