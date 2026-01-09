Habertürk
        Denizli'de fırtınada çatıdan düşen şehit kardeşi hayatını kaybetti

        Denizli'de fırtına sırasında evinin çatısına çıkan Aydın Çelik, dengesini kaybederek düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Çelik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çelik'in, 1993'te Bingöl'de şehit olan Hüseyin Çelik'in kardeşi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 14:15 Güncelleme: 09.01.2026 - 14:15
        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün etkili olan fırtına sırasında evinin çatısına çıkan şehit kardeşi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        KONTROL AMACIYLA ÇATIYA ÇIKTI

        İHA'nın haberine göre olay; Denizli’nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aydın Çelik, dün etkili olan fırtına sırasında kontrol amacıyla evinin çatısına çıktı.

        ŞİDDETLİ RÜZGARDAN DENGESİNİ KAYBETTİ

        Şiddetli rüzgarın etkisiyle dengesini kaybeden Aydın Çelik, zemine düşerek ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarları üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan Aydın Çelik, ambulansla üniversite hastanesine kaldırıldı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Hastanede tedavi altına alınan Aydın Çelik, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

        ŞEHİT KARDEŞİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

        Aydın Çelik’in vefatı ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, Çelik’in 1993 yılında PKK terör örgütü tarafından Bingöl’de düzenlenen saldırıda şehit olan Hüseyin Çelik’in kardeşi olduğu, geçtiğimiz yıl da eşi Yeter Çelik'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Aydın Çelik'in cenazesi Asri Mezarlık Camisinde kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

