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Kandilli ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından kontrol ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 18 Temmuz Salı günü Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Kahramanmaraş'ta ve Erzurum'da deprem oldu. İşte 18 Temmuz 2023 son dakika deprem haberleri...