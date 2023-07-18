Kahramanmaraş ve Erzurum'da deprem! İşte 18 Temmuz Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Kandilli ve AFAD son depremler listesi 18 Temmuz Salı günü için yayınlandı. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre Kahramanmaraş Elbistan ve Erzurum Köprüköy'de deprem meydana geldi. İşte 18 Temmuz 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...
Kandilli ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından kontrol ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 18 Temmuz Salı günü Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Kahramanmaraş'ta ve Erzurum'da deprem oldu. İşte 18 Temmuz 2023 son dakika deprem haberleri...
KAHRAMANMARAŞ 3.2 İLE SALLANDI
Kandilli Rasathanesi tarafından açıklana verilere göre saat 01:10'da Kahramanmaraş Elbistan 3.2 büy,üklüğündeki deprem ile sallandı.
ERZURUM'DA KORKUTAN DEPREM!
18 Temmuz Salı günü saat 03:27'de Erzurum Köprüköy'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SONDEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.
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