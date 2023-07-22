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Son dönemde hakkında en çok arama yapılan konulardan biri olan deprem haberlerine bir yenisi daha eklendi ve gün itibariyle Türkiye, Adana ve Malatya'dan gelen deprem haberleriyle sarsıldı. Söz konusu depremlerin ardından gerek Kandilli Rasathanesi gerekse AFAD üzerinden paylaşılan son depremler listesini derledik!