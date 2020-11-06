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HaberlerGündemSon dakika deprem haberleri 6 Kasım: Kandilli son depremler tablsou
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Son dakika deprem haberleri 6 Kasım: Kandilli son depremler tablosu

Deprem mi oldu? Geçtiğimiz hafta İzmir'de yaşanan ve tüm Türkiye'yi yasa boğan deprem sonrası artçı sarsıntılar devam ederken özellikle Ege Bölgesi'nde yaşayanlar bu sorunun cevabını merak ediyor. Geçtiğimiz gün Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem sonrası ise gözler yeniden Kandilli Rasathanesi'ne çevrildi. Peki son deprem ne zaman oldu? İşte Kandilli son depremler tablosu...

Son dakika deprem haberleri 6 Kasım: Kandilli son depremler tablsou

Kandilli Rasathanesi son depremler tablosu geçtiğimiz gün Marmara Denizi'nde meydana gelen ve akıllara İstanbul depremi riskini getiren deprem sonrası gözler Kandilli Rasathanesi'ne çevrildi. Öte yandan İzmir depremi sonrası artçı sarsıntılar devam ederken Ege Bölgesi'nde yaşayanlar hissettikleri sarsıntılar sonrasında "Deprem mi oldu?" sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. Peki, son deprem ne zaman oldu? İşte, 6 Kasım Kandilli son depremler tablosu....

KANDİLLİ SON DEPREMLER TABLOSU:

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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