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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ | Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 7 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Erzurum ve Muğla'da deprem! 7 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülke genelinde yaşanan tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Son verilere göre, Erzurum ve Muğla'da deprem oldu. Erzurum ve Muğla depremlerinin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar Kandilli ve AFAD son depremler listesi üzerinden duyuruldu. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 7 Ocak 2025 Son depremler listesi sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 07:32 Güncelleme: 07.01.2025 - 07:32
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        Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Son dakika deprem haberleri ‘’Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt veriyor. AFAD ve Kandilli son depremler listesi verilerine göre, Erzurum ve Muğla’da meydana geldi. İşte 7 Ocak 2025 Son depremler listesi ile Erzurum ve Muğla depremlerinin büyüklüğü, derinliği ve konumu…

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        MUĞLA DEPREM İLE SALLANDI

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 04:32’de Muğla’nın Menteşe ilçesinde deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 2.8 olarak ölçülen deprem, yerin 11.85 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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        ERZURUM’DA DEPREM

        AFAD’ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 04:30’da Erzurum ili Şenkaya ilçesinde deprem meydana geldi.

        2.9 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 8.52 kilometre derinliğinde ölçüldü.

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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