Çanakkale'de peş peşe deprem! 10 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son depremler listesi 10 Aralık Salı günü için araştırılıyor. Yıkıcı depremler konusunda uzun bir geçmişe sahip olan Türkiye, aktif tektonik hareketlerin güçlü olduğu bir sahada yer alıyor. Bu sebeple son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD verilerine göre, Çanakkale'de peş peşe deprem oldu. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 10 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…
Türkiye ve komşuları tarih boyunca en büyük depremlerin yaşandığı bölgelerin başında geliyor. Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları birçok ili etkiliyor. Türkiye Diri Fay Haritası’nda gösterilen diri fayların her birinin 5,5 ve daha büyük depremler üretebilecek kaynak zonlar olduğu belirtiliyor. Bu sebeple AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD, Çanakkale’de peş peşe deprem meydana geldiğini duyurdu. İşte 10 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama…
ÇANAKKALE’DE PEŞ PEŞE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 04:59’da Ege Denizi’nde Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 3.5 olarak ölçülen deprem, yerin 14.95 kilometre derinliğinde kaydedildi.
AFAD, saat 05:01’de merkez üssü Çanakkale Ayvacık ilçesi olan bir deprem daha kaydetti. 2.8 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği 13.48 kilometre olarak ölçüldü.
Saat 05:06’da yine merkez üssü Çanakkale Ayvacık olan bir deprem daha oldu. Büyüklüğü 2.8 olarak kayıtlara geçen sarsıntı, yerin 13.25 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
SON DEPREMLER LİSTESİ 10 ARALIK SALI
2024-12-10 06:27:1340.1966735.824177.09ML1.0Zile (Tokat)
2024-12-10 06:21:3238.3291737.419727.01ML1.1Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-12-10 05:53:5439.1255625.778616.95ML1.9Ege Denizi - [46.45 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-12-10 05:27:2937.6691735.919727.07ML1.8Kozan (Adana)
2024-12-10 05:20:0238.0697229.0772210.65ML1.6Güney (Denizli)
2024-12-10 05:06:3639.1316725.8102813.25ML2.8Ege Denizi - [44.47 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-12-10 05:01:3139.1352825.8077813.48ML2.8Ege Denizi - [44.23 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-12-10 04:59:4939.1088925.8130614.95ML3.5Ege Denizi - [46.57 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-12-10 04:23:3637.0444441.335836.94ML1.4Kamışlı, Haseke (Suriye) - [04.60 km] Nusaybin (Mardin)
2024-12-10 03:51:4638.2591738.121119.49ML2.0Yeşilyurt (Malatya)
2024-12-10 03:48:4837.1830636.933337.0ML1.8Nurdağı (Gaziantep)
2024-12-10 03:17:3138.2522238.744179.22ML1.0Pütürge (Malatya)
2024-12-10 02:58:4538.2458338.147226.95ML0.9Yeşilyurt (Malatya)
2024-12-10 02:42:0639.0672225.851679.81ML1.9Ege Denizi - [49.36 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-12-10 02:27:0836.7436135.9511116.36ML2.8Akdeniz - İskenderun Körfezi - [13.44 km] Yumurtalık (Adana)
2024-12-10 02:25:5238.1761137.832785.47ML1.7Doğanşehir (Malatya)
2024-12-10 02:06:1939.532525.9677810.43ML1.4Ege Denizi - [10.28 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-12-10 01:56:5936.17528.1513935.37ML3.4Akdeniz - [50.84 km] Marmaris (Muğla)
2024-12-10 01:44:1638.18538.705567.66ML1.8Pütürge (Malatya)
2024-12-10 01:20:0034.8136.6677810.18ML2.1Ar-Rastan, Humus (Suriye) - [125.36 km] Yayladağı (Hatay)
2024-12-10 01:14:4934.9088936.9863913.67ML2.6Ar-Rastan, Humus (Suriye) - [129.70 km] Yayladağı (Hatay)
2024-12-10 01:11:5434.8955637.0080611.89ML2.4Salamiyah, Hamah (Suriye) - [132.05 km] Yayladağı (Hatay)
2024-12-10 00:56:4038.2533337.307786.92ML0.9Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-12-10 00:50:2538.5416728.266117.0ML1.8Salihli (Manisa)
2024-12-10 00:38:2937.1886136.944447.0ML1.3Nurdağı (Gaziantep)
2024-12-10 00:33:2538.0272237.426397.0ML1.2Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-12-10 00:16:4340.1841738.1280613.01ML1.4Suşehri (Sivas)
2024-12-10 00:11:4138.3877837.425567.0ML0.9Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-12-10 00:03:46 37.02111 41.33972 7.0 ML 1.6 Kamışlı, Haseke (Suriye) - [06.98 km] Nusaybin (Mardin)
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.