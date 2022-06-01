Son dakika depremler listesi: AFAD ve Kandilli 1 Haziran Çarşamba deprem mi oldu, nerede?

Türkiye'de yaşanan son depremler merak ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verilerle son depremler ile ilgili tüm verileri canlı şekilde paylaşıyor. Peki, deprem mi oldu, nerede? İşte, 1 Haziran Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 1 HAZİRAN 2022

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.06.01 09:36:25 36.4460 27.1192 5.2 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2022.06.01 08:07:41 38.4093 43.4882 12.2 -.- 2.8 -.- TASKONAK-(VAN) İlksel

2022.06.01 07:42:51 40.1783 31.7422 8.0 -.- 2.4 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2022.06.01 06:39:06 39.4822 31.5115 2.5 -.- 1.6 -.- SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel

2022.06.01 06:03:22 37.0938 30.9803 94.3 -.- 2.2 -.- TONGUCLU-SERIK (ANTALYA) İlksel

2022.06.01 05:46:58 36.4423 27.1033 6.9 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2022.06.01 05:32:00 39.1995 27.5123 9.3 -.- 3.1 3.1 CERKEZ HAMIDIYE-SOMA (MANISA) İlksel

2022.06.01 05:25:21 39.2675 33.0858 7.0 -.- 1.4 -.- SOFULAR-BALA (ANKARA) İlksel

2022.06.01 05:08:26 38.2390 39.3257 5.5 -.- 2.2 -.- AKTAS-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel

2022.06.01 05:02:46 35.0470 32.2782 6.0 -.- 3.4 3.5 KIBRIS RUM KESIMI İlksel

2022.06.01 04:51:33 36.5032 29.7477 25.3 -.- 2.2 -.- AVSAR-ELMALI (ANTALYA) İlksel

2022.06.01 03:47:37 38.9327 43.5720 7.6 -.- 2.1 -.- CAKIRBEY-(VAN) İlksel

2022.06.01 02:54:28 39.0602 27.8700 15.9 -.- 1.7 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2022.06.01 02:25:52 37.1597 35.8432 3.6 -.- 1.3 -.- YESILBAHCE-CEYHAN (ADANA) İlksel

2022.06.01 02:16:01 37.1538 35.8870 6.3 -.- 1.9 -.- ELMAGOLU-CEYHAN (ADANA) İlksel

2022.06.01 01:14:25 38.1297 25.8230 7.9 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.06.01 01:04:01 39.1520 29.0533 11.7 -.- 1.7 -.- AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2022.06.01 00:35:31 36.5140 27.1455 6.7 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel