Türkiye'de yaşanan son depremler merak ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verilerle son depremler ile ilgili tüm verileri canlı şekilde paylaşıyor. Peki, deprem mi oldu, nerede? İşte, 1 Haziran Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 1 HAZİRAN 2022
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.06.01 09:36:25 36.4460 27.1192 5.2 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.06.01 08:07:41 38.4093 43.4882 12.2 -.- 2.8 -.- TASKONAK-(VAN) İlksel
2022.06.01 07:42:51 40.1783 31.7422 8.0 -.- 2.4 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2022.06.01 06:39:06 39.4822 31.5115 2.5 -.- 1.6 -.- SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel
2022.06.01 06:03:22 37.0938 30.9803 94.3 -.- 2.2 -.- TONGUCLU-SERIK (ANTALYA) İlksel
2022.06.01 05:46:58 36.4423 27.1033 6.9 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.06.01 05:32:00 39.1995 27.5123 9.3 -.- 3.1 3.1 CERKEZ HAMIDIYE-SOMA (MANISA) İlksel
2022.06.01 05:25:21 39.2675 33.0858 7.0 -.- 1.4 -.- SOFULAR-BALA (ANKARA) İlksel
2022.06.01 05:08:26 38.2390 39.3257 5.5 -.- 2.2 -.- AKTAS-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel
2022.06.01 05:02:46 35.0470 32.2782 6.0 -.- 3.4 3.5 KIBRIS RUM KESIMI İlksel
2022.06.01 04:51:33 36.5032 29.7477 25.3 -.- 2.2 -.- AVSAR-ELMALI (ANTALYA) İlksel
2022.06.01 03:47:37 38.9327 43.5720 7.6 -.- 2.1 -.- CAKIRBEY-(VAN) İlksel
2022.06.01 02:54:28 39.0602 27.8700 15.9 -.- 1.7 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2022.06.01 02:25:52 37.1597 35.8432 3.6 -.- 1.3 -.- YESILBAHCE-CEYHAN (ADANA) İlksel
2022.06.01 02:16:01 37.1538 35.8870 6.3 -.- 1.9 -.- ELMAGOLU-CEYHAN (ADANA) İlksel
2022.06.01 01:14:25 38.1297 25.8230 7.9 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.06.01 01:04:01 39.1520 29.0533 11.7 -.- 1.7 -.- AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2022.06.01 00:35:31 36.5140 27.1455 6.7 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
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