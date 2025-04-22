Son depremler listesi 23 Nisan 2025: AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
Son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile takip ediliyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, 22 Nisan tarihli en son depremleri inceliyor. Son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıp kamuoyu ile paylaşılıyor. AFAD verilerine göre, Van ve Ege Denizi'nde deprem oldu. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 23 Nisan 2025 son dakika depremler sorgulama...
Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde pek çok deprem meydana geliyor. Bulunduğu bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile yaşanan tüm depremler hakkında detaylı bilgilere erişilebiliyor. AFAD verilerine göre, Van ve Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. İşte, 23 Nisan 2025 Çarşamba son dakika depremler listesi...
EGE DENİZİ'NDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı verilere göre, Ege Denizi'nde saat 05:28’de deprem meydana geldi.
3.4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte kaydedildi.
AFAd verilerine göre, saat 07:26'da bir deprem daha oldu. 2.8 büyüklüğündeki sarsıntı, 6.11 kilometre derinlikte ölçüldü.
VAN DEPREM İLE SALLANDI
AFAD verilerine göre, saat 03:39’da 3.4 Van Başkale merkezli bir deprem meydana geldi.
4.0 büyüklüğündeki deprem, 6.95 kilometre derinlikte ölçüldü.
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ