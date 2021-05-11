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HaberlerGündemSon dakika... Devlet Bahçeli'den 100 maddelik anayasa açıklaması
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Son dakika... MHP Genel Başkanı Bahçeli'den İsrail'e sert tepki

Son dakika... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İsrail güvenlik güçleri en iyi bildikleri terör yöntemlerini kullanarak Filistinli sivillere ateş yağdırmaktadır. İsrail yaptıklarının bedelini ödemelidir. Uluslararası Ceza Mahkemesi zulmün hesabını İsrail devletinden sormak mecburiyetindedir" dedi.

Son dakika... Devlet Bahçeli'den 100 maddelik anayasa açıklaması
İHA

İşte MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamaları:

İsrail güvenlik güçleri en iyi bildikleri terör yöntemlerini kullanarak Filistinli sivillere ateş yağdırmaktadır. İsrail yaptıklarının bedelini ödemelidir. Uluslararası Ceza Mahkemesi zulmün hesabını İsrail devletinden sormak mecburiyetindedir.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARINA YANIT

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Eskiye dönüş uçurumdur. Parlamenter sistem ezberlerinin ardındaki niyet Türkiye’nin yükseliş ve büyüme isteğini engellemektir.

YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI

100 maddelik anayasa önerimiz bugüne kadar yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgi ve takdirine sunulmuştur. Bunun dışında metni ne eline alan, ne gören, ne de okuyan olmuştur. Kaldı ki değerli ve saygın anayasa çalışmamızın bütününe nüfuz etmeden karalamak, kötü göstermek art niyetliliktir.

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YORUMLAR

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