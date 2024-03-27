Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Yargıtay'dan dönen ve çoğu kamu görevlilerinin yargılandığı 15 sanıklı davada, tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Dosyanın kapsamlı olması nedeniyle mütalaasını hazırlayamadığını belirten savcıya, süre verilen duruşma 31 Mayıs'a ertelendi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmaya, tutuklu sanıklar Okan Şimşek, Gazi Günay, Veysal Şahin ile Dink ailesi avukatı Hülya Deveci ve sanık avukatları ile bazı sanıklar Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla cezaevinden katıldılar. Duruşma savcısı, dosyanın kapsamlı olması nedeniyle mütalaasını sunmak üzere süre talep ederek sanıkların tutukluluklarının devamını istedi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, taraflardan taleplerini sordu.

REKLAM "TOZ ZERRESİ KADAR DAHİLİM YOK" Dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde göevli olan sanık Veysal Şahin, "Ben uzman çavuştum görevim sağda solda duyduğum bilgileri amirime iletmekti. Cinayetten 6 ay önce Yasin Hayal'in akrabası Coşkun İğci'den öğrendiğimiz cinayet bilgisini, başçavuş Okan Şimşek ile birlikte öğrendikten sonra bunu Metin Yıldız'a aktardık. Bizi dinledikten sonra bunu aşırı sağ masasına iletin ben de talimat vereceğim dedi. Toplantıya ben girmedim. Okan Şimşek toplantıda anlatmış. Komutan Ali Öz'e de iletilmiş. Sonrasında bana bu konuda hiçbir talimat verilmedi. Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim ki bilgim bu. Toz zerresi kadar dahilim yok. Bu cinayetin hiçbir safhasında bulunmadım. Bilgiyi saklamadım. Cinayeti planlayanların, İstanbul İl Jandarmada adı geçenleri tanımıyorum, hiçbir HTS kaydım yok, irtibatım yok. Hayatımızı karartılar. Hiç ilgimiz olmayan şeyden dolayı burada maddi ve manevi kayıplarla 5 yılımızı ziyan ettiler. Eşim avukat parasını denklemek için çalışıyor. Suçsuzluğum ortaya çıksın diye. Hiç alakam yok vallahi billahi. Haberi aldığımız anda bildirdik, bir can sonuçta hemen söyledik. Bir cinayet bilgisi her zaman mı geliyor da, değerlendirmediler bilmiyorum. Adalete güveniyorum. Yaşadığım mağduriyetimin giderilmesini, tutuksuz yargılanmak istiyorum" dedi.

Dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Şubesi'nde görevli olan sanık Okan Şimşek, "Trabzon'da görev yaptığımız dönemde, Veysal'ın tanıdığı Coşkun İğci'den aldığımız cinayet bilgisini akşam saatlerinde şube müdürümüz Metin Yıldız'a aktardık. Bu bilgiyi aşırı sağ komutanı Hüseyin Yılmaz'a verilmesini söyledi. Hüseyin Yılmaz'a kendim önce şifai olarak aktardım. Daha sonra toplantıda da şube müdürü benim verdiğim bilgiyi aktardı. Ancak komutan Ali Öz özel olarak verilmesini söyleyince konu kapandı. İstanbul’a gelişimiz ve görüşmelerimiz başka bir olayla ilgilidir. FETÖ'cü değilim. Silahlı terör örgütü üyesi değilim. Tahliyemi talep ederim. 5 yıldır tutukluyuz, kimseye derdimizi anlatamadık. Biz de istemezdik bir canın gitmesini, dini dili ırkı hiç önemli değil. Ev hapsine de razıyız" şeklinde konuştu. dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Şubesi görevlisi sanık Gazi Günay ise "Herhangi bir Anayasal suç işlemedim" diyerek tahliyesini talep etti. Sanık Ali Öz de bir süredir ev hapsinde olduğunu belirterek adli kontrolünün değiştirilmesini talep etti.

TAHLİYELERİNİ TALEP ETTİLER O dönem Trabzon İstihbarat Şube'de sorumlu amir Sanık Hasan Durmuşoğlu Anayasa'ya ve kanunlara görev yaptığını, suçsuzluğu ortaya çıksın diye kaçmadığını saklanmadığını belirterek tahliyesini talep etti. Dönemin İstanbul Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli Astsubay sanık Muharrem Demirkale,"Zerre kadar suçumuz yok" dedi. Sanık Osman Gülbel de tutuksuz yargılanmak istediğini belirtti. Diğer sanıklar da tahliyelerini talep ettiler. TÜM SANIKLARIN TUTUKLULUKLARI DEVAM Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Gazi Günay, Hasan Durmuşoğlu, Muharrem Demirkale, Okan Şimşek, Osman Gülbel, Veysal Şahin, Yavuz Karakay'nın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Sanık Ali Öz hakkındaki ev hapsi kararının devamına ve bazı sanıklar hakkındaki adli kontrollerin devamına karar veren heyet, sanık Faruk Sarı hakkındaki yakalama emrinin infazının beklenmesine hükmetti. Dosyanın mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı 31 Mayıs'a erteledi.