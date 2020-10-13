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Dışişleri'nden ABD'nin Oruç Reis açıklamasına yanıt! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un Doğu Akdeniz’deki Sismik Araştırma faaliyetlerine ilişkin, "Ege ve Akdeniz’de gerginliği artıran taraf Türkiye değil, GKRY ve Yunanistan’dır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus’un Doğu Akdeniz’deki Sismik Araştırma faaliyetlerine ilişkin açıklaması hakkındaki soruya cevap verdi. Aksoy, "Doğu Akdeniz’de Yunan/Rum ikilisinin maksimalist deniz yetki alanı iddialarını temsil eden Sevilla Haritası’nın hukuki geçerliliğinin olmadığını açıklayan ABD’nin, Oruç Reis’in Türkiye’nin kıta sahanlığında sürdürdüğü sismik araştırma faaliyetlerini eleştirmesi ciddi bir tutarsızlıktır. Bu tutarsızlık, bazı AB ülkelerinin açıklamalarında da gözlemlenmektedir" dedi.

Ege ve Akdeniz’de gerginliği artıran tarafın Türkiye olmadığını, GKRY ve Yunanistan olduğunu belirten Aksoy, “Nitekim, Yunanistan’ın 12 Eylül tarihinden bu yana gerginliği tırmandıran faaliyetleri Bakanlığımız tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştır” ifadelerini kullandı.