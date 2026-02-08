Düzce'de 3 gündür kayıp olan kadının eşyaları deniz kenarında bulundu
Düzce'de kendisinden 3 gündür haber alınamayan H.E.'nin eşyaları deniz kenarında bulundu. Olay yerine sevk edilen sahil güvenlik ve AFAD ekipleri, dron ile arama çalışmalarına başladı. Kadının denize düşmüş olabileceği değerlendiriliyor
Düzce'de kendisinden 3 gündür haber alınamayan kadının eşyaları Akçakoca'da deniz kenarında bulundu.
YAKINLARI DENİZ KENARINDA EŞYALARINI BULDU
İHA'daki habere göre; Düzce'de kendisinden 3 gündür haber alınamayan H.E.'nin yakınları Akçakoca Aşıklar Tepesi'nde arama yaptığı esnada kadının eşyalarını buldu.
DENİZE DÜŞTÜĞÜ DEĞERLENDİRİLİYOR
Kayıp ihbarının yapılmasının ardından bölgeye sağlık, polis, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edildi. 3 gündür haber alınamayan kadının eşyalarının bulunduğu bölgede yapılan çalışmalar çerçevesinde denize düşmüş olabileceği değerlendirildi.
DRON İLE ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
Sahil Güvenlik ekipleri denizde arama çalışması başlatırken, AFAD ekipleri de dron ile arama çalışmalarına başladı. Bölgede bulunan kadının yakınları da ekiplerin çalışmalarını yakından takip ederken, H.E.'nin bulunması için çalışma sürüyor.