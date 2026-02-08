Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Düzce'de 3 gündür kayıp olan kadının eşyaları deniz kenarında bulundu | Son dakika haberleri

        Düzce'de 3 gündür kayıp olan kadının eşyaları deniz kenarında bulundu

        Düzce'de kendisinden 3 gündür haber alınamayan H.E.'nin eşyaları deniz kenarında bulundu. Olay yerine sevk edilen sahil güvenlik ve AFAD ekipleri, dron ile arama çalışmalarına başladı. Kadının denize düşmüş olabileceği değerlendiriliyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 17:47 Güncelleme: 08.02.2026 - 17:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eşyaları deniz kenarında bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Düzce'de kendisinden 3 gündür haber alınamayan kadının eşyaları Akçakoca'da deniz kenarında bulundu.

        YAKINLARI DENİZ KENARINDA EŞYALARINI BULDU

        İHA'daki habere göre; Düzce'de kendisinden 3 gündür haber alınamayan H.E.'nin yakınları Akçakoca Aşıklar Tepesi'nde arama yaptığı esnada kadının eşyalarını buldu.

        DENİZE DÜŞTÜĞÜ DEĞERLENDİRİLİYOR

        Kayıp ihbarının yapılmasının ardından bölgeye sağlık, polis, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edildi. 3 gündür haber alınamayan kadının eşyalarının bulunduğu bölgede yapılan çalışmalar çerçevesinde denize düşmüş olabileceği değerlendirildi.

        DRON İLE ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

        Sahil Güvenlik ekipleri denizde arama çalışması başlatırken, AFAD ekipleri de dron ile arama çalışmalarına başladı. Bölgede bulunan kadının yakınları da ekiplerin çalışmalarını yakından takip ederken, H.E.'nin bulunması için çalışma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kolu ve bacağı kopan hastalar 10 saatte aynı anda ameliyat edildi

        Antalya'da 10 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında kolu ve bacağı kopan hastalar aynı anda 10 saat süren ameliyatyla opere edildiler. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli ve İleri Sağlık Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer ...
        #düzce
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        HT Spor'da derbi heyecanı: Beşiktaş - Fenerbahçe
        HT Spor'da derbi heyecanı: Beşiktaş - Fenerbahçe
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        "İsrail İran'la nükleer anlaşmayı engellemeye çalışıyor" iddiası
        "İsrail İran'la nükleer anlaşmayı engellemeye çalışıyor" iddiası
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        Bakanlıktan Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza
        Bakanlıktan Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural