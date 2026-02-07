Habertürk
        Son dakika: Edirne'de 240 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Edirne'de 240 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Edirne'de TIR ile uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine, Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü personeli ile koordineli yapılan aramada 240 kilogram skunk ele geçirildi. 1 şüpheli yakalandı" dedi

        Giriş: 07.02.2026 - 09:30 Güncelleme: 07.02.2026 - 09:30
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne'de düzenlenen operasyonda 240 kilogram skunk uyuşturucu maddesinin ele geçirildiğini duyurdu.

        Bakan Yerlikaya NSosyal hesabındaki paylaşımında, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "Uluslararası uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele" kapsamında uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine bir tırda arama yapıldığını belirtti.

        Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü personeli ile koordineli yapılan aramada 240 kilogram skunk ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, gözaltına alınan şüpheli E.S. hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

        Uyuşturucuya karşı savaş açtıklarını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Uyuşturucu bir insanlık suçudur. Bu savaşı, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. Örgüt elebaşından torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile bütün mücadelemiz, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumaktır. Valimizi, Emniyet Müdürümüzü, kahraman polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."

