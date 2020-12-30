AFAD Deprem Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Ege Denizi'nde Urla açıkları olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin başta İzmir ve Kuşadası olmak üzere Ege'nin çeşitli bölgelerinden hissedildiği kaydedildi.
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