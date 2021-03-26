Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA! Ekmek parası için gitti, dondu
ABONE OL

Acı son! Ekmek parası için gittiği ormanda donarak can verdi

Antalya'da çarşamba günü Finike ilçesi Oluklu bölgesine çiriş otu toplamaya giden Mehmet Atılgan, akşam dönmeyince ailesi jandarmaya bildirdi. Jandarma dün öğleden sonra Atılgan'ın cansız bedenini buldu. Soğuktan donduğu değerlendirilen Atılgan'ın, ormandan ve kırlardan topladığı mantar, kekik, kiriş otu gibi bitkileri satarak geçindiği öğrenildi

SON DAKİKA! Ekmek parası için gitti, dondu
DHA

Antalya'nın Finike ilçesi Oluklu bölgesine çiriş otu toplamaya giden Mehmet Atılgan (48),donarak hayatını kaybetti.

Kumluca'da oturan Mehmet Atılgan, çarşamba günü Finike ilçesine bağlı Yalnız Mahallesi kırsalındaki Oluklu bölgesine çiriş otu toplamaya gitti. Mehmet Atılgan akşam eve dönmeyince yakınları jandarma ekiplerine haber verdi. Dün Oluklu mevkiinde arama yapan jandarma ekipleri, öğleden sonra Mehmet Atılgan'ın cenazesine ulaştı.

GEÇİMİNİ BÖYLE SAĞLIYORMUŞ

Soğuktan donduğu değerlendirilen Mehmet Atılgan'ın cenazesi, Finike Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, ardından da otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp morguna gönderildi. Bekar olduğu kaydedilen Atılgan'ın, ormandan ve kırlardan topladığı mantar, kekik, kiriş otu gibi bitkileri satarak geçindiği kaydedildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Adana cuma namazı saati kaçta? 26 Mart Adana cuma namazı vakti saati
GÜNDEMAdana Cuma saati kaçta?
Avrasya Tüneli'nde doğum: Tünele 2 kişi girdik 3 kişi çıktık
GÜNDEM2 kişi girdiler, 3 kişi çıktılar!
Cuma duası nedir? Cuma günü okunacak dualar hangileridir?
GÜNDEMCuma duası nedir?
BARAJLARIN DOLULUK ORANI! Son dakika: 26 Mart barajlarda son durum!
GÜNDEMİSKİ'den flaş açıklama! Barajlarda son durum!
AŞI RANDEVU ALMA: Telefonla ve internetten aşı randevu nasıl alınır? Aşı randevu e-Devlet ve MHRS ekranı
GÜNDEMKorona virüs aşı randevusu nasıl alınır?
Gaziantep Cuma namazı saati: 26 Mart 2021 Gaziantep Cuma namazı kaçta kılınacak?
GÜNDEMGaziantep Cuma namazı saati
Adana Cuma saati: Adana Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 26 Mart Adana Cuma namazı saati
GÜNDEMAdana Cuma namazı saati
İstanbul elektrik kesintisi sorgulama nasıl yapılır? AYEDAŞ BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi sorgula
GÜNDEMİstanbul elektrik kesintisi sorgulama
AŞI SIRASI: 60 yaş üstü aşılama başladı mı, aşı sırası hangi yaşta? Aşı sırası sorgulama e-Nabız ekranı
GÜNDEMKorona virüs aşı sırası sorgulama ekranı!
Abdest nasıl alınır? Kadın ve erkek abdest alma sırası nasıldır? Abdesti bozan durumlar ve farzları
GÜNDEMAbdest nasıl alınır?