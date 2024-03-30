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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Ekrem İmamoğlu: Adalet ve kardeşlik kazanacak

        Ekrem İmamoğlu: Adalet ve kardeşlik kazanacak

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükada'da düzenlediği mitingde "Milyonlarca insanımız, siyasi partilerin ve daha da ötesi, partiler ötesi, güçlü bir halk ve vicdan ittifakının üzerinde bir anlayışla sandıkta bir araya gelecek ve adam kayırma, torpil değil hizmete ve liyakate oy kullanacak. Liyakat kazanacak, icraat kazanacak ve hep birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 13:12 Güncelleme: 30.03.2024 - 13:12
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        İmamoğlu: Adalet ve kardeşlik kazanacak
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        Büyükada'da, halk buluşmasında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Doğru kişiyi seçerseniz; İstanbul yeşil alan kazanır, metro kazanır. Doğru kişiyi seçerseniz; İstanbul'un dar gelirlilerine daha çok destek ulaşır. Ben İstanbullu hemşerilerimin ve özellikle adaların güzel insanlarının, İstanbul'un geleceği için en doğru kararı vereceğinden hiçbir şüphem yok. Net olarak söylüyorum, yarın Allah'ın izniyle adalet ve kardeşlik kazanacak" dedi.

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Büyükada'da düzenlenen halk buluşmasına katıldı. Mitingde İmamoğlu'na mevcut Belediye Başkanı Erdem Gül, Adalar Belediye Başkan adayı Ali Ercan Akpolat eşlik etti.

        "LİYAKAT VE İCRAAT KAZANACAK"

        Adalar halkından destek isteyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Sandık çok kudretli bir şey biliyorsunuz değil mi? Kendini milletten yüksekte görenleri şöyle bir hizaya dizer. Herkesi bir kendine getirir. Bu ülkeye zarar verenler varsa en büyük cezayı sandık keser. Öyle değil mi? Mührü doğru yere basarsanız İstanbul için gerçekten çok çalışacak kişiyi seçersiniz. Adalar için kendisini buraya adayan ve burası için çok çalışacak kişiyi seçersiniz. Doğru kişiyi seçerseniz; İstanbul yeşil alan kazanır, İstanbul metro kazanır. Doğru kişiyi seçerseniz; İstanbul'un dar gelirlilerine daha çok destek ulaşır. Ben İstanbullu hemşerilerimin ve özellikle adaların güzel insanlarının, İstanbul'un geleceği için en doğru kararı vereceğinden hiçbir şüphem yok. Net olarak söylüyorum, yarın Allah'ın izniyle adalet ve kardeşlik kazanacak. Milyonlarca insanımız, siyasi partilerin ve daha da ötesi, partiler ötesi, güçlü bir halk ve vicdan ittifakının üzerinde bir anlayışla sandıkta bir araya gelecek ve adam kayırma, torpil değil hizmete ve liyakate oy kullanacak. Liyakat kazanacak, icraat kazanacak ve hep birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.

        "ADALAR'DA İÇ ULAŞIMI, ÇAĞDAŞ VE MODERN BİR SEVİYEYE TAŞIDIK"

        Geride bırakılan 5 yılda Adalar için yapılan yatırımlarını anlatan İmamoğlu, "Halkımız işine, evine daha rahat ulaşsın diye Maltepe- Adalar deniz hattımızı hizmete kavuşturduk. Yeni dönemde başkalarını da yapacağız. Pendik - Tuzla - Adalar ve Avcılar - Adalar deniz hatlarımızı da İstanbullularla buluşturacağız. Hatırlarsanız adaların faytonları vardı. Tabii faytonlar her ne kadar bu güzel coğrafyanın bir simgesi haline gelmiş olsa da çok kötü durumdaydı. Her gün insanların vicdanında ve adaların vicdanında aslında yargılanıyorduk. Bu anlamda bu eziyete son vermek adına biz çok özenli, çok halkçı, çok adil bir süreç yönettik. Hem fayton esnafını mağdur etmedik, hem atların sahiplenmesini sağladık ve burada elektrikli araçları hizmete sokarak iç ulaşımı, çağdaş ve modern bir seviyeye taşıdık" diye konuştu.

        ERDEM GÜL’E TEŞEKKÜR ETTİ

        Mevcut Belediye Başkanı Erdem Gül’e çalışmaları için teşekkür eden İmamoğlu, "Ama bugün seçimden bir gün önce buraya gelmemin elbette bir sebebi var. O da şu yeni 5 yıla adım atarken geçmiş dönem birlikte yol yürüdüğümüz ve hizmetler yaptığımız, birlikte adalar süreçlerini en titiz şekliyle bugüne taşıma gayreti içerisinde olduğumuz değerli Adalar Belediye Başkanımız Erdem Gül'e hem teşekkür ediyoruz hem de bundan sonraki süreçte de yeni belediye başkanımıza bütün deneyimlerini aktaracağından hiç şüphe duymuyoruz. Ben huzurunuzda Erdem Gül'e hepinizin huzurunda teşekkürü bir borç biliyorum" ifadelerini kullandı.

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