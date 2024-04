İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı için geldiği memleketi Trabzon'da yaptığı açıklamada, "Biz, insanları partisinden dolayı ayırt edenlerden olmadık, olmayız. İnsanımıza; benim canım hemşehrim, dostum, vatandaşım gözüyle bakarım. Partiler detaydır, esas olan milletin iyiliğidir. İnşallah öyle bir hizmet dönemini hep beraber var ederiz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan aile büyüğü Havva Cimşit (93) ve anneannesi Emine İnan İmamoğlu'nu (97) ziyaret etti. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ve CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak'ın eşlik ettiği İmamoğlu, yakınlarıyla bayramlaşıp, sohbet etti. Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek Kaya İmamoğlu, çocukları Semih İmamoğlu ve Beren İmamoğlu ile baba ocağı Cevizli Mahallesi'nde de aile kabristanlığına ziyaret gerçekleştirip, dua etti.

Kapılarının her belediye başkanına açık olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Benim kapım her başkana açık. Kimsenin partisi benim için bir sınır değil, onu söyleyeyim. Trabzon'dan hangi belediye başkanı gelip kapımızı çalarsa, elimizde hangi güç-kuvvet varsa, hepsi için kullanmaya hazır bir hemşehrileriyim. Başka bir akıl bizim zihnimizde zaten dolaşmaz. Biz, insanları partisinden dolayı ayırt edenlerden olmadık, olmayız. İnsanımıza; benim canım hemşehrim, dostum, vatandaşım gözüyle bakarım. Dolayısıyla, umarım o akıl sona erer. Partiler detaydır, esas olan milletin iyiliğidir. İnşallah öyle bir hizmet dönemini hep beraber var ederiz" diye konuştu.

Kabir ziyaretinin ardından babaevine doğru yola çıkan İmamoğlu ailesi, burada davul-zurna ve horonla karşılandı. Başkan Ekrem İmamoğlu, eşlik ettiği horonun ardından hemşehrileriyle de köy meydanında bayramlaştı. Babaevinin önünde konuşan Başkan İmamoğlu, "İnsanın doğduğu yere gelmesi kadar güzel bir şey yok. Bu da benim doğduğum köyüm. Doğduğum ev şu beyaz ev, ama burada da sonradan yetiştiğimiz evimiz var. Esas olan, insan, buralardan besleniyor. Buranın doğası, buradaki insanların sağlığı, iyiliği insana iyi geliyor. Dünyanın neresinde olursanız olun, insanın özü yine buradan başlayan öyle bir hikaye. Siz nasıl benim için dua ediyorsanız, ben de buradaki her insanımızın iyiliği için dua ediyorum. Şehrimizi, ilçemizi, köylerimizi çok seviyorum ve onların çok daha iyi olması için gözüm, kulağım, her şeyimle buradayım diyebilirim" dedi.

‘BİZE MİNNET DUYMAYIN’

Devletin sahibinin millet olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Devletimizin herhangi bir kurumu, valiliği, bakanlığı, belediyesi sizlere destek veriyor ya, kimse cebinden bir şey vermiyor. Size vermek zorunda olduğu desteği size veriyor. Hatta belki de az veriyor; siz onun hesabını sorun. Hep söylüyorum; bize minnet duymayın, kimseye minnet duymayın. Bu devletin sahibi millettir, millet. ‘Bir sistemin sahibiyim, buyruğumda şunu yaptım, talimatımla emrettim şöyle oldu’ diyen, biri görevden ayrılacağı zaman ‘af diledim görevden ayrılıyorum’ deme dönemi bitmiştir. Millet, devletin sahibidir. Bugün ülkemiz derin bir yoksulluk yaşıyorsa onun hesabını sorun, sormalısınız” diye konuştu.

‘PARTİLER HİZMET İÇİN ARAÇTIR’

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkese kapısının açık olduğunu söyleyen İmamoğlu, “Partiler, araç; partiler hizmet için araçtır. Seçim geldi, geçti, şimdi milletçe ayağa kalma zamanı. Birlikte çok çalışacağız. Yahu hangi partide siyaset yapıyorsanız yapın, şu ayaklarınızdaki, kollarınızdaki prangaları, kelepçeleri sökün atın, millete hizmet edin. Siz de bir kişiye değil, millete hizmet edin, tadını çıkarın. Biz milletçe özgürlüğüne düşkün insanlarız. Biz demokrasi aşığıyız. Şimdi ne yapacağız? Daha fazla sizi dinleyeceğiz. Bu milletin ayağa kalkmasıdır, millet gücünün farkına varacak. Biz çok asil bir görevle, hizmet dönemiyle karşı karşıyayız ve göreceksiniz çok çalışacağız. Ben diyorum ki ‘Beni geçecek adam, doğmadı kardeşim’. Yahu Ahmet Kaya diyebilir ki ‘Başkanım sen öyle diyorsun ama ben daha çok koşarım’. Hadi koşalım. Yahu hizmette yarıştan güzel bir şey olabilir mi? Beni geçene arkadan çelme takmam. Vallahi de billahi de alkışlarım. Millete hizmette yarışta kaybeden yok hepimiz kazanıyoruz. Çok başarılı olacağız” ifadelerini kullandı.

‘AĞZIMIZDAN KÖTÜ KELİME DUYMAYACAKSINIZ’

İmamoğlu, “Bu süreçte ağzımızdan kötü kelime duymayacaksınız. Kötü kelime yok, kötü söz yok. Kimsenin hakkında iftira, kumpas bu işlerle zaten uğraşmadık, uğraşmayız, kötü söz kullanmayacağız. Sizin işinizi, milletimizin geleceğini, gençlerimizin umutlarını konuşacağız. Onlara destek olacağız. Bizim buna yetecek gücümüz, aklımız, fikrimiz var. Sizin fikirlerinizden faydalanacağız. Yolumuz açık olsun, hep birlikte koşalım, hep birlikte coşalım. Partiyi burada bıraktık. Biz diyoruz ki, yahu bu işi Trabzon ittifakı kazandı, İstanbul'da İstanbul ittifakı kazandı, Türkiye'de Türkiye ittifakı olsun. Onun için ‘milletçe kazanalım’ diyoruz. Seçimde kaybedenimiz yok. İstanbul'umuza yapılmak istenen kötülüklere karşı nasıl orada ‘muhafız’ demişsem. Siz de Trabzon'da Trabzon'a bir kötülük yapılıyorsa Trabzon'a muhafızlık etmeye var mıyız? Sakın vazgeçmeyin, burası bizim biblomuz, bizim canımız ciğerimiz, bizi besleyen bir dünya. Trabzon'un muhafızı, koruyucusu olun Trabzon'un her konusuyla ilgilenin. Trabzonspor ile de ilgilenin. Trabzonspor'u da yalnız bırakmayın. Maddi-manevi yalnız bırakmayın. Her türlü kardeşlik, her türlü güzellik kazansın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'ın izniyle Trabzon'da da, İstanbul'da da ülkemizin her yerinde de her şey çok güzel olacak; tam yol ileri” diyerek sözlerini tamamladı.