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Elazığ'da 6.8 büyüklüğündeki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binanın altından arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarılan Azize Çelik, kendisini enkazın altından çıkaran itfaiye eri Ömer İpek ile tedavi gördüğü hastanede bir araya geldi.

AZİZE TEŞEKKÜR ETTİ

Enkazdan kurtardığı Çelik'e bir buket çiçek ile geçmiş olsun diyen İpek, acil şifalar diledi. Çelik de kendisini saatler süren kurtarma çalışmasının ardından molozların arasından çıkaran Ömer İpek'in elini sımsıkı tutarak teşekkür etti. Azize Çelik'in tedavisinin sürdüğü, durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.