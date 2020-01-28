DHA

Elazığ'da, 24 Ocak Cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelerin barınmalarına yardımcı olmak amacıyla harekete geçen TCDD güzel ve önemli bir adım attı.

TREN ELAZIĞ'A ULAŞTI

DHA'da yer alan habere göre Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.'de (TÜVASAŞ) TCDD personelinin kullanımı için hazırlanan 10 vagonlu treni, Sakarya'dan Elazığ'a gönderdi. İlk defa kullanılacak olan yardım treni, bu sabah Elazığ Garı'na ulaştı.

BİR VAGONDA İKİ AİLE KALABİLİR

İki ailenin rahatlıkla konaklayabileceği vagonlarda, yatak odası, koltuk takımı, eşya dolabı, mutfak, buzdolabı, fırın, yemek masası, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, klima, televizyon, tuvalet ve banyo bulunuyor.

Konaklama treninde fırından, buzdolabına; televizyondan klimasına kadar her şey bulunuyor.