Endişelendiren görüntü! Lübnan'da yine dumanlar yükseldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Ortadoğu Son dakika: Endişelendiren görüntü! Lübnan'ın Beyrut Limanı'nda yine dumanlar yükseldi - Gündem Haberleri
ABONE OL

Lübnan'da 2 yıl önceki büyük patlamanın sembolü buğday silosu kısmen yıkıldı

Lübnan'ın Beyrut Limanı'nda yine dumanlar yükseldi. Kentte bu kez 2 yıl önce meydana gelen büyük patlamanın sembolü olan buğday silosu yangın nedeniyle kısmen yıkıldı

Son dakika: Endişelendiren görüntü! Lübnan'ın Beyrut Limanı'nda yine dumanlar yükseldi - Gündem Haberleri
Endişelendiren görüntü! Lübnan'da yine dumanlar yükseldi
0:00 / 0:00
AA

Lübnan'ın Beyrut Limanı'nda 2 yıl önce meydana gelen büyük patlamanın sembolü olan buğday silosu, yaklaşık bir aydır devam eden yangın nedeniyle kısmen yıkıldı.

Olay yerinden AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre, yangın nedeniyle silonun kuzey bölgesinde yıkım meydana geldi.

Yıkım nedeniyle limanda büyük toz dumanları yükseldi ve güvenlik amacıyla limanın yakınından geçen yol trafiğe kapatıldı.

OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILDI

Beyrut Limanı'nda bulunan Lübnan Meclisi Bağımsız Milletvekili Nejat Avn, AA muhabirine, silodaki durumu takip eden sivil savunma ekipleriyle görüştüğünü, yıkım nedeniyle herhangi bir zararın meydana gelmediğini söyledi.

Avn, yıkım nedeniyle Beyrut halkının sağlığını tehdit edecek bir durumun şu anda söz konusu olmadığını, yıkımdan oluşan tozun rüzgarla hemen yok olduğunu kaydetti.

Günlerdir siloda yıkımın meydana geleceği ihtimalleri nedeniyle bölgede sivil savunma ve itfaiye ekipleri hazır bekletiliyordu.

Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin, 29 Temmuz'da, Beyrut Limanı'nda bulunan tahıl silosunun her an yıkılabileceğini ve oluşacak hava kirliliğine karşı çevrede yaşayanlara 200 bin adet maske dağıtıldığını belirtmişti.

BEYRUT LİMANI PATLAMASI

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Limandaki patlamanın sembolü haline gelen tahıl silosu, henüz sonuçlanmayan soruşturma nedeniyle bugüne kadar kontrollü şekilde yıkılamamış ve harabe halde bırakılmıştı.

Fotoğraflar: İHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Somali'de terör saldırısı! 7 kişi öldürüldü
DÜNYA Somali'de terör saldırısı! 7 kişi öldürüldü
ABD'nin Kentucky eyaletinde sel felaketi: Can kaybı 26'ya yükseldi
DÜNYA ABD'de sel felaketi: 26 kişi öldü
Prens Charles'ın vakfı Usame bin Ladin'in ailesinden bağış mı aldı?
DÜNYA Prens Charles'ın vakfı bin Ladin'in ailesinden bağış ...
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ukrayna'dan tahıl taşıyan gemi yarın yola çıkabilir
DÜNYA Ukrayna'dan tahıl taşıyan gemi ne zaman yola çıkacak?
Son dakika | Putin "rakipsiz silah" demişti: Rusya tekrar hipersonik füze alacak mı?
DÜNYA Putin "rakipsiz silah" demişti: Rusya tekrar ...
Milli Savunma Bakanı Akar'dan tahıl merkezi görüşmeleri
DÜNYA Bakan Akar'dan tahıl merkezi görüşmeleri
Çin tatbikat yaptı... Son dakika: Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti gerginliği arttırdı
DÜNYA Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti gerginliği arttırdı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Donetsk için zorunlu tahliye emri verdi
DÜNYA Zelenskiy'den Donetsk için zorunlu tahliye emri
İsrail neden yeniden erken seçime gidiyor? Yeni hükümetin dış politikası değişecek mi?
DÜNYA İsrail neden yeniden erken seçime gidiyor?
Fas, Cezayir'le ilişkileri normalleştirmek istiyor
DÜNYA Fas, Cezayir'le ilişkileri normalleştirmek istiyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.