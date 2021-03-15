Engelli kıza iğrenç saldırı! 0:00 / 0:00

DHA

İddiaya göre; Ferizli ilçesinde yaşayan engelli Y.Y. isimli kız çocuğuna babası H.Y. (42) ve amcaları A.Y. ile H.Y. cinsel istismarda bulundu.

DHA'nın haberine göre, durumdan haberi olan anne F.Y. ise olayın duyulmaması için cinsel istismara göz yumdu. Ardından genç kızın sevgilisi olduğu iddia edilen U.K. de Y.Y.´ye, çektiği müstehcen fotoğraflarla tehdit ederek istismarda bulundu. Yaşanan olayın ilçede kulaktan kulağa yayılmaya başlamasının ardından bir vatandaş polise isimsiz ihbarda bulundu.

Tutuklanan baba H.Y. (42)

KORUMA ALTINA ALINDI

İhbar üzerine Ferizli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Anne F.Y., baba H.Y., amcaları A.Y. ve H.Y. ile sevgilisi olduğu iddia edilen U.K. gözaltına alındı. Y.Y. ise koruma altına alınarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Tutuklanan ve genç kızın sevgilisi olduğu iddia edilen U.K.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden baba H.Y ve iki amca cinsel istismar, U.K., şantaj ve cinsel istismar, anne F.Y. ise zihinsel engelli kızına yapılan cinsel istismara göz yumduğu gerekçesiyle tutuklandı.