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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Yangın dehşeti! Yaşlı adam feci halde can verdi
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Engelli baba kızıyla kalıyordu! Kahreden yangın!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangında engelli kızı ile yaşayan 85 yaşındaki yaşlı adam mahsur kaldığı evde hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangı kontrol altına alınırken yangının çıkış sebebi araştırılıyor

Son dakika: Yangın dehşeti! Yaşlı adam feci halde can verdi
Engelli baba kızıyla kalıyordu! Kahreden yangın!
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İHA

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Arpalık İhsaniye Mahallesi'nde, tek katlı bir evde, kahreden bir yangın meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sabah saat 05:30 sıralarında engelli kızı ile yaşayan 85 yaşındaki Hüsnü Kocaoğlu'nun evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

BABASI EVDEN ÇIKAMADI

İHA'da yer alan habere göre engelli kadın yangından kurtulurken 85 yaşındaki babası evden çıkamadı. Yangını fark eden çevredeki komşular, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahalede bulundu.

Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınırken ekipler tarafından yapılan aramada 85 yaşındaki Kocaoğlu’nun cansız bedenine ulaşıldı.

Kocaoğlu’nun cesedi hastane morguna kaldırılırken jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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