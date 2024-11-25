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        Haberler Gündem Güncel SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni dava | Son dakika haberleri

        Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni dava

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mahkemedeki ifadeleri nedeniyle CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik tazminat davası açtı.

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        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 13:53 Güncelleme: 25.11.2024 - 14:02
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        Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni dava
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta mahkemedeki açıklamaları nedeniyle CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, suç duyurusunda bulundu. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

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