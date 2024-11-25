Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni dava
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mahkemedeki ifadeleri nedeniyle CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik tazminat davası açtı.
Giriş: 25.11.2024 - 13:53 Güncelleme: 25.11.2024 - 14:02
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta mahkemedeki açıklamaları nedeniyle CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, suç duyurusunda bulundu. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ