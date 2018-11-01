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Son dakika... Ermenistan erken seçime gidiyor!

Son dakika... Siyasi belirsizliğin ardından hükümet kurma çabalarının devam ettiği Ermenistan'da yeni başbakan seçilememesinin ardından erken seçimin önü açıldı.

01.11.2018 - 17:02 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Ermenistan Parlamentosunda yapılan başbakanlık seçiminden sonuç çıkmadığı için ülkede erken milletvekili seçimlerine gidilecek.

Nikol Paşinyan’ın erken seçimlere gidilmesi için başbakanlık görevinden istifa etmesinin ardından parlamentoda yapılan seçimlerin ikinci turunda da başbakan seçilemedi.

Mevcut yasalara göre Ermenistan Parlamentosu dağılacak ve milletvekili seçimleri, parlamento dağıldıktan sonra en erken 30, en geç 45 gün sonra yapılacak.

Başbakan Paşinyan, gazetecilere yaptığı açıklamada, milletvekili seçimlerinin 9 Aralık’ta yapılacağını söyledi.

Başbakanlık görevini ise Paşinyan, seçimlere kadar sürdürecek.

Ermenistan’da nisan ayı sonunda taraftarları ile başlattığı gösteriler sayesinde hükümeti istifa ettirip başbakanlık koltuğuna oturan Nikol Paşinyan, ülkede bir an önce erken seçimlere gidilmesini istiyordu.

Geçen ay parlamentoda erken seçim kararı alınmasını engellemek için muhalif partilerin bir araya gelerek yasa çıkarması üzerine Paşinyan, 16 Ekim’de başbakanlık görevinden istifa ederek erken seçimin yolunu açmıştı.

Bir süre önce Paşinyan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un Erivan ziyaretinde ABD ile gelecekte yakın ilişki kurma sinyali vermiş, "Yeni seviyede Ermenistan-ABD ilişkilerini güçlendirmek için gerçek bir şansa sahip olduğumuzu düşünüyoruz, bu şansı kullanmaya hazırız." ifadesini kullanmıştı.

Bolton ise, Ermenistan ile ilişkilerin ABD için stratejik önem taşıdığını söylemişti.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 1 saat önce
    son seçimleri olur İNŞALLAH
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