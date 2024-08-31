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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Esenyurt'ta 33 katlı binada yangın paniği | Son dakika haberleri

        Esenyurt'ta 33 katlı binada yangın paniği

        Esenyurt'ta site içerisindeki 34 katlı apartmanda çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. Site sakinleri camda saatlerce kurtarılmayı bekledi. Aralarında 4 yaşındaki bir çocuk ve 6 aylık bebeğin de bulunduğu çok sayıda kişi, itfaiye merdiveni ile kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 13:14 Güncelleme: 31.08.2024 - 13:20
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        Esenyurt'ta 33 katlı binada yangın!
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        Esenyurt'taEsenyurt'ta 33 katlı binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        Nazım Hikmet Bulvarı 2011 Sokaktaki bir sitede 33 katlı binanın girişindeki elektrik panosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın nedeniyle oluşan duman binayı sararken, üst katlarda bulunan kişiler pencerelere yöneldi.

        Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla üst katlardaki biri çocuk 5 kişiyi kurtardı.

        Dumandan etkilenen 15 kişi sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Ekiplerin, binada mahsur kalanları tahliye çalışması sürüyor.

        İtfaiye ekiplerinin çalışması nedeniyle Nazım Hikmet Bulvarı, çift yönlü trafiğe kapatıldı.

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