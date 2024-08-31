Esenyurt'ta 33 katlı binada yangın paniği Esenyurt'ta site içerisindeki 34 katlı apartmanda çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. Site sakinleri camda saatlerce kurtarılmayı bekledi. Aralarında 4 yaşındaki bir çocuk ve 6 aylık bebeğin de bulunduğu çok sayıda kişi, itfaiye merdiveni ile kurtarıldı.

Anadolu Ajansı Giriş: 31.08.2024 - 13:14 Güncelleme: 31.08.2024 - 13:20 facebook

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